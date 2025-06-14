Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абсолютным батыром на XXV Федеральном Сабантуе, проходящем в Республике Саха (Якутия), стал уроженец Татарстана, пятикратный чемпион мира Радик Салахов.

«Эмоции зашкаливают, думаю, что осознание победы придет только через пару дней», – поделился ощущениями с «Татар-информом» Салахов.

Он добавил, что впервые приехал в Якутию, из-за чего победа стала еще более волнительной.

Отметим, что призом в этом году стал не традиционный баран, а северный олень. «Обычно всегда барашка дарили, а тут олень. Очень необычно, но приятно», – сказал спортсмен.