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Культура 14 июня 2025 09:36

Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана

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Абсолютным батыром Федерального Сабантуя стал уроженец Татарстана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Абсолютным батыром на XXV Федеральном Сабантуе, проходящем в Республике Саха (Якутия), стал уроженец Татарстана, пятикратный чемпион мира Радик Салахов.

«Эмоции зашкаливают, думаю, что осознание победы придет только через пару дней», – поделился ощущениями с «Татар-информом» Салахов.

Он добавил, что впервые приехал в Якутию, из-за чего победа стала еще более волнительной.

Отметим, что призом в этом году стал не традиционный баран, а северный олень. «Обычно всегда барашка дарили, а тут олень. Очень необычно, но приятно», – сказал спортсмен.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

#батыр #федеральный сабантуй #Якутия
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