«Это абсолютная бездна»: Александр Сладковский вернулся в Госоркестр с «Метелью»

Долгожданное событие случилось накануне для меломанов Казани – художественный руководитель и главный дирижер Госоркестра Татарстана Александр Сладковский после почти трехмесячного перерыва впервые встал за дирижерский пульт, ознаменовав свое возвращение премьерой.

С подачи Александра Сладковского репертуар ГСО пополняется сложнейшими симфоническими полотнами Густава Малера

Фото: предоставлено ГСО РТ

Исполнение Седьмой симфонии стало историческим событием

«Это абсолютная бездна, космос», - сказал сам маэстро Александр Сладковский о композиторском даровании Густава Малера.

С 2019 года с подачи Александра Сладковского репертуар Государственного академического симфонического оркестра пополняется сложнейшими симфоническими полотнами композитора. Дирижер уверен, что готовность оркестра к партитурам Малера – это показатель его высокого профессионализма.

Да и сам Густав Малер создавал свои симфонии всеми доступными ему средствами техники. Каждая из них - это отдельный сложный, при этом гармоничный мир, существующий по своим законам. Он, как и его предшественники в лице Бетховена, Брукнера, Чайковского, пытался в музыке найти ответы на вопрос: «Кто же такой – человек и каково его предназначение».

В свое время Сладковский признавался, что для Госоркестра РТ музыка Малера – это своеобразный катализатор двигателя Фото: предоставлено ГСО РТ

Создание Седьмой симфонии ознаменовало новый этап его творчества. А для Госоркестра РТ в этот музыкальный вечер она стала премьерным сочинением.

В свое время Сладковский признавался, что для Госоркестра РТ музыка Малера – это своеобразный катализатор двигателя, который дает новый импульс для еще большего профессионального роста.

Действительно, удержать столь непростое симфоническое полотно руками полномасштабного симфонического оркестра, куда к тому же подключились мандолина, гитара, две арфы и другие инструменты, - вызов для любого коллектива. И двигаясь от остро драматической, полной напряженных раздумий первой части к жизнеутверждающему рондо финала, он доказал, что и эта вершина посильна для ГАСО РТ.

Для Казани исполнение Седьмой симфонии татарстанским симфоническим коллективом – событие историческое. Именно поэтому в зале трудно было найти свободные места. Аншлагом оркестр обеспечил себе бурные овации.

Вместе с Госоркестром РТ под управлением Сладковского представили слушателям уникальное произведение по повести Александра Пушкина «Метель» Фото: предоставлено ГСО РТ

«В современных реалиях культура – утешительный инструмент»

Предварила событие литературно-музыкальная композиция «Метель». За литературную часть концерта был в ответе известный российский актер, режиссер и литератор Вениамин Смехов.

Вместе с Госоркестром РТ под управлением Сладковского они представили слушателям уникальное произведение по повести Александра Пушкина «Метель» на музыкальное полотно, сотканное из фрагментов частей «Метели» Георгия Свиридова.

Из уст Вениамина Смехова лилась лирика Пушкина, а его интонации, подобранные под каждого персонажа, делали героев истории настоящими, с неповторимыми чертами. В свою очередь ГАСО РТ в вальсовых, маршевых, романсовых интонациях живо рисовал картину современной Пушкину провинциальной России – маленьких городков и усадеб.

В планах Госоркестра РТ представить Седьмую симфонию Малера и в других городах Фото: предоставлено ГСО РТ

По словам Вениамина Смехова, именно такие концерты дарят надежду даже в самые темные времена. «Наверное, в современных реалиях культура и искусство в своем роде – утешительный инструмент. И, пожалуй, явственно это ощущается именно в России», – отмечал ранее Смехов.

В планах Госоркестра РТ представить Седьмую симфонию Малера и в других городах.

Так, она прозвучит со сцен Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга 16 декабря и Московского концертного зала «Зарядье» 17 декабря.