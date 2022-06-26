Абсолютный батыр Сабантуя в Сочи: Я стал победителем, хотя приехал отдыхать
Казанец Ильмир Сафиуллин стал абсолютным батыром Сабантуя, организованного в Адлерском парке культуры и отдыха.
«Приехали с друзьями отдохнуть. Я решил попробовать побороться. Оказалось, сделал себе подарок на день рождения. Завтра у меня день рождения», — сказал он «Татар-информу».
Список победителей:
Вес 70 кг:
- 1 место – Айнур Замадиев;
- 2 место – Джаминбек Камилов;
- 3 место - Флазибек Новрузов.
Вес 85 кг:
- 1 место – Ильнур Ярмухаметов;
- 2 место - Ильмир Ямалов;
- 3 место - Альберт Шамгараев.
Вес 90 кг:
- 1 место - Ильмир Сафиуллин;
- 2 место - Таир Хузагалиев;
- 3 место - Ильфир Галимуллин.
Один из борцов, ведущий и певец Ильмир Ямалов приехал на Сабантуй со своей семьей.
«Услышав о Сабантуе, мы решили приехать из Геленджика, где сейчас отдыхаем. Раньше я все время боролся», — сказал он.
Победителей объявил с главной сцены председатель оргкомитета сочинского Сабантуя Алмаз Уразаев.
Вице-президент Краснодарского турнира по борьбе Гадель Камеев поблагодарил организаторов за красивое и веселое проведение в Сочи татарского национального праздника.
Как сообщила председатель Сочинской татарской национально-культурной автономии Алия Мавлетова, Сабантуй проводится в Сочи уже в 19-й раз.