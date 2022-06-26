Абсолютный батыр Сабантуя в Сочи: Я стал победителем, хотя приехал отдыхать

Казанец Ильмир Сафиуллин стал абсолютным батыром Сабантуя, организованного в Адлерском парке культуры и отдыха.

«Приехали с друзьями отдохнуть. Я решил попробовать побороться. Оказалось, сделал себе подарок на день рождения. Завтра у меня день рождения», — сказал он «Татар-информу».

Список победителей:

Вес 70 кг:

1 место – Айнур Замадиев ;

; 2 место – Джаминбек Камилов ;

; 3 место - Флазибек Новрузов.

Вес 85 кг:

1 место – Ильнур Ярмухаметов ;

; 2 место - Ильмир Ямалов ;

; 3 место - Альберт Шамгараев.

Вес 90 кг:

1 место - Ильмир Сафиуллин ;

; 2 место - Таир Хузагалиев ;

; 3 место - Ильфир Галимуллин.



Один из борцов, ведущий и певец Ильмир Ямалов приехал на Сабантуй со своей семьей.

«Услышав о Сабантуе, мы решили приехать из Геленджика, где сейчас отдыхаем. Раньше я все время боролся», — сказал он.

Победителей объявил с главной сцены председатель оргкомитета сочинского Сабантуя Алмаз Уразаев.

Вице-президент Краснодарского турнира по борьбе Гадель Камеев поблагодарил организаторов за красивое и веселое проведение в Сочи татарского национального праздника.

Как сообщила председатель Сочинской татарской национально-культурной автономии Алия Мавлетова, Сабантуй проводится в Сочи уже в 19-й раз.