Абсолютный батыр на Сабантуе в Лаишевском районе получил барана и ключи от новой машины

Абсолютным батыром лаишевского Сабантуя стал Муса Галлямов — шестикратный чемпион турнира по национальной борьбе «корэш» имени Данила Галеева, четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион России, пятикратный чемпион турнира имени Мусы Джалиля.

«141 раз становился чемпионом на Сабантуях различного уровня, в том числе пять раз на федеральном Сабантуе», — рассказали «Татар-информу» в администрации Лаишевского района.

Муса — директор Лаишевского спортивно-оздоровительного комплекса «Кама». У него четыре дочки, он ответственный семьянин. Самой старшей — Адиле — 10 лет, семь лет Амире, четыре — Ясмине и пять месяцев — Эмилии. Они тоже растут спортивными девочками, занимаются художественной гимнастикой. Именно им и супруге Эльмире Муса Галлямов посвятил свою победу. В награду он получил барана и новый автомобиль.

«Это не первая моя победа на Сабантуе, но она самая волнительная. За меня болели сегодня супруга, четверо дочерей — мне нельзя было их подвести. Да и шанс выиграть автомобиль дается не каждый день. Я серьезно подошел к сегодняшней борьбе, занимался, тренировался. Соперники были очень достойные, но я уверен, моя победа — это результат моих тренировок», — поделился батыр.

Ключи от «Лады гранты» победителю вручал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Приятно, что наша молодежь берет пример с настоящих спортсменов, которые умеют ставить цели, достигать результатов и побеждать! Спорт это всегда про здоровье и дисциплину. Нам важно поддерживать и развивать в районе спортивные направления. Мне приятно было сегодня наблюдать за борьбой. Победил сильнейший», — отметил глава.