Абсолютному батыру Сабантуя в Альметьевске вручат барана и квадроцикл

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В воскресенье, 11 июня, на Сабантуе в Альметьевске главный батыр по борьбе корэш получит традиционный национальный приз — барана, а также специальный приз — квадроцикл. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе администрации Альметьевского района.

Почетными гостями праздника станут председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, начальник Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан Сергей Крайнов и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Гулянья на майдане развернутся сразу на нескольких площадках и будут включать концертную, спортивную, детскую и интерактивные программы. В этом году центральный майдан окажется поделен на две части. Одна часть будет выделена под театрализацию и концертную программу, а другая — под спортивную и игровую программу.

Спортивно-развлекательная программа сосредоточится на центральном майдане. Соревнования по национальной борьбе корэш начнутся в 9.00. Также пройдут состязания по гиревому спорту и армреслингу, впервые состоятся соревнования по перетягиванию палки. В указанных конкурсах участники разделены на весовые категории, а выявлять сильнейших будут по официальным правилам и судейству. Для победителей спортивных соревнований подготовлены денежные призы.

Всем желающим будут доступны традиционные состязания — забеги в мешках, с коромыслом, с ложкой и яйцом. Одни из самых популярных конкурсов — разбивание горшка, лазанье по вертикальному шесту, бой на буме — они также пройдут на центральном майдане.

Официальное открытие на центральном майдане состоится в 11.00. Зрителям покажут театрализованную программу, пройдет чествование работников и передовиков сельского хозяйства.

В национальных подворьях представители народов Поволжья представят свою многонациональную культуру, а также быт, блюда, традиции и ремесла.

Рядом с подворьями развернется локация с историческими мастер-классами для всей семьи — каждый желающий сможет попробовать себя в качестве гончара, кузнеца, кожевника, изготовить своими руками сувенир на память. Будет организована игровая площадка с элементами квеста и театрализацией в сказочном стиле. Кроме того, состоятся соревнования по скоростному распиливанию бревен.

На нижнем майдане также пройдут игровые программы для детей, шоу «Краски Холи» и шоу мыльных пузырей.

Отдельно будет представлена локация, посвященная Году педагога и наставника, где состоится чествование победителей Фестиваля национальных культур среди команд образовательных учреждений города и района.

Все желающие смогут посетить «Школу нескучных уроков». Здесь урок литературы станет театром, а урок истории научит, как правильно составлять фамильное древо.

С 12.00 часов на ипподроме начнутся конные соревнования. Запланировано восемь заездов в различных категориях, в том числе и местных пород. А хедлайнерами музыкального части в этом году станут популярный певец Марат Яруллин, вокальная группа «Казан Егетлэре», вокалист Инсаф Ганибаев, певцы Салават Миннеханов и Гузэлем.

На всей территории проведения праздника в течение всего дня будет организовано дежурство полиции, спасателей, медиков, пожарных и других городских служб.