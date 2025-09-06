Абрамов: Для повышения демографии в каждой семье должно рождаться по три ребенка

Демографическая ситуация в России может улучшиться, если в каждой семье будет рождаться по три ребенка. Такое мнение высказал председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

По его словам, для простого воспроизводства населения необходимо, чтобы средний показатель составлял не менее 2,1 ребенка на женщину.

«Поможет, 2,1 ребенка на каждую девушку должно рождаться в России для того, чтобы было воспроизводство только на россиян. Так что три – конечно, и это серьезно», – сказал Абрамов, отвечая на вопрос о том, поможет ли рождение троих детей в каждой российской семье изменить демографическую ситуацию.

Однако, по словам эксперта, добиться такой рождаемости будет непросто, поскольку на решение о рождении детей влияют многие факторы – от состояния здоровья и материального положения до экологической обстановки и социальных условий.