Абрамченко усомнилась в том, что запрет на выброс одежды будет работать в России

Необходимо стимулировать раздельный сбор мусора и создавать условия для его утилизации и дальнейшей переработки, поскольку предложенный Российским экологическим оператором запрет на выброс старого текстиля и одежды вряд ли будет работать. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

«Есть ребята, которые занимаются производством новой одежды из бывшего в употреблении текстиля, — и это тоже очень важное направление. А тот текстиль, который не подлежит передаче людям, не подлежит переработке в новую одежду, можно перерабатывать, например, на производстве ветоши или перчаток для строительной отрасли», — рассказала она.

По словам Абрамченко, Правительство России и Российский экологический оператор (РЭО) активно работают в этом направлении. Вице-премьер подчеркнула, что «давать вторую жизнь бывшей в употреблении одежде и любому текстилю нужно с привлечением специальных фондов и организаций», где создают все условия для того, чтобы передать эту одежду нуждающимся или отправить на переработку.

Ранее РЭО предложил поэтапно ввести запрет на выброс старой одежды в мусорные баки. Вместо этого ее предлагают сдавать в магазины, которые продают текстильные изделия.