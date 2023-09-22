Абрамченко предложила тиражировать опыт Татарстана по безотходной переработке древесины

Татарстану удалось реализовать эффективную и практически безотходную систему переработки древесины. Опыт республики необходимо распространить и на другие регионы, заявила во время рабочей поездки в РТ вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Она встретилась с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, посетила Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан, лесопожарный центр и деревообрабатывающий комбинат.

«Древесина, которую заготавливают учреждения, связанные с лесным хозяйством, — это низкосортная древесина. Она поступает на предприятие, где из этой древесины изготавливают продукцию, востребованную на рынке», — поделилась зампред Правительства.

По ее словам, «ключ к успеху» Татарстана — вертикаль, объединившая бюджетное учреждение, занимающееся здоровьем леса, заготовителя и производство безотходной продукции: здесь производится мука для борьбы с нефтеразливами, топливные гранулы, производство композитов с применением продуктов переработки древесины.

«Мне кажется, это ключ к успеху, и его дальше нужно тиражировать. Мы подумаем с нашими коллегами, как адаптировать нормативные акты, чтобы такие примеры появились в других регионах», — заявила Абрамченко.

Она подчеркнула, что Татарстан поддерживает высокие показатели в области лесного хозяйства. Только за прошедший год удалось на 30% сократить количество незаконных рубок деревьев, организована работа по лесовосстановлению. Кроме того, регион хорошо оснащен лесохозяйственной техникой и оборудованием. В рамках национального проекта «Экология» удалось достичь показателей в 75,7%, а по лесопожарной технике и оборудованию — 93,5%.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.