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Абрамченко предложила тиражировать опыт Татарстана по безотходной переработке древесины
Татарстану удалось реализовать эффективную и практически безотходную систему переработки древесины. Опыт республики необходимо распространить и на другие регионы, заявила во время рабочей поездки в РТ вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Она встретилась с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, посетила Лесной селекционно-семеноводческий центр Республики Татарстан, лесопожарный центр и деревообрабатывающий комбинат.
«Древесина, которую заготавливают учреждения, связанные с лесным хозяйством, — это низкосортная древесина. Она поступает на предприятие, где из этой древесины изготавливают продукцию, востребованную на рынке», — поделилась зампред Правительства.
По ее словам, «ключ к успеху» Татарстана — вертикаль, объединившая бюджетное учреждение, занимающееся здоровьем леса, заготовителя и производство безотходной продукции: здесь производится мука для борьбы с нефтеразливами, топливные гранулы, производство композитов с применением продуктов переработки древесины.
«Мне кажется, это ключ к успеху, и его дальше нужно тиражировать. Мы подумаем с нашими коллегами, как адаптировать нормативные акты, чтобы такие примеры появились в других регионах», — заявила Абрамченко.
Она подчеркнула, что Татарстан поддерживает высокие показатели в области лесного хозяйства. Только за прошедший год удалось на 30% сократить количество незаконных рубок деревьев, организована работа по лесовосстановлению. Кроме того, регион хорошо оснащен лесохозяйственной техникой и оборудованием. В рамках национального проекта «Экология» удалось достичь показателей в 75,7%, а по лесопожарной технике и оборудованию — 93,5%.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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