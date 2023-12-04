Абрамченко поручила Минсельхозу РФ увеличить производство яиц и куриного мяса

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу РФ принять меры, после которых увеличится производство куриного мяса и яиц. Все результаты работ по этому поводу министерства должны огласить правительству РФ до 19 декабря 2023 года, пишет ТАСС.

Еще Росстату, Минэкономразвитию и Минсельхозу поручили проанализировать, как изменилось потребление куриного мяса и яиц на российском рынке за последние три года. Срок доклада о результатах работ тот же – до 19 декабря 2023-го.

Среди других поручений: до 19 декабря проинформировать правительство РФ о минимальных объемах мяса кур и яиц, необходимых, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Напомним, ранее в Минсельхозе заявляли, что в ближайшее время мясо птицы в России подешевеет. Поводом для этого станет расширение производственных мощностей и сокращение сезонного спроса.