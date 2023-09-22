Абрамченко поддержала инициативу Минниханова о переработке древесины лесхозами

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Во время рабочей поездки в Татарстан вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала инициативу Раиса РТ Рустама Минниханова относительно лесхозов. Руководитель республики предлагает предоставить им право заготавливать и проводить первичную переработку древесины, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Этот законопроект уже находится на рассмотрении Кабмина, готовится официальный отзыв. По нему региональные лесхозы могут получить такое право по договору купли-продажи лесных насаждений и при соблюдении ряда условий.

«Сегодня госучреждения могут реализовывать древесину на биржевых торгах, заготовленную по результатам лесохозяйственных мероприятий. В Республике Татарстан в биржевых торгах участвуют все 30 госучреждений. За первое полугодие 2023 года они заготовили 102 тыс. куб. м древесины», — уточнили в пресс-службе Кабмина.

Как объяснил глава Рослесхоза Иван Советников, новые возможности позволят эффективнее использовать древесину, которая была предназначена для бизнеса, однако не оказалась востребована. Полученные средства лесхозы смогут направить на охрану и защиту насаждений, лесовосстановление.

Напомним, 17 сентября 2023 года Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу развития строительной отрасли от 8 августа 2023 года.

В одном из них глава Государства поручил ускорить издание нормативных правовых и иных актов, регулирующих порядок архитектурно-строительного проектирования и строительства, в том числе высотного, с применением деревянных конструкций, современных экологичных и энергоэффективных решений. Срок исполнения – 1 мая 2024 года.