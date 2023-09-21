Абрамченко обещала повторную экоэкспертизу при строительстве завода по утилизации отходов

Завод по энергетической утилизации отходов под Казанью возведен на 25%. В связи с западными санкциями компания «РТ-Инвест» ведет активные переговоры с китайскими партнерами по поставкам необходимого оборудования. Об этом сообщила сегодня журналистам во время рабочего визита в Татарстан заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Мы сегодня заслушали доклад компании „РТ-Инвест“ относительно того, как идет ход строительства на объекте. По данным компании, 24-25 % примерно составляет строительная готовность. Фактически все работы, связанные с возведением коробки, самого здания, закончены. Но есть проблемы с оборудованием. Поскольку санкционное давление не позволяет западным компаниям продолжать какие-либо коммерческие отношения», — сказала она.

Поэтому компания «РТ-Инвест» ведет переговоры с китайскими партнерами. По информации компании, китайские партнеры дают те же технологические решения, которые ранее предоставляли западные партнеры.

«Но в этом нам предстоит убедиться через прохождение повторной экологической экспертизы. Я могу заверить жителей Казани, что мы не допустим строительство такого завода, если параметры, которые были изначально заявлены и прошли экологическую экспертизу, будут нарушены. Ухудшения и деградации параметров никто не допустит. Мы будем требовать обязательного повторного прохождения экологической экспертизы», — подчеркнула Абрамченко.

По данным спикера, в настоящее время есть некоторые сдвиги проекта по предполагаемым ранее срокам. Называть финальную дату строительства объекта вице-премьер России не стала.

«Нужно завершить переговоры с китайскими партнерами по возможной доставке оборудования и после этого уже вернуться к срокам», — пояснила она.

Говоря о сортировке мусора в России, Абрамченко напомнила, что это один из важных параметров федерального проекта «Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

За год объем обрабатываемых отходов в стране вырос почти до 53%, более половины всех отходов проходит необходимую обработку. Показатель утилизации, когда идет отбор полезных фракций и переработка в рамках экономики замкнутого цикла, увеличился до 12%.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Виктория Абрамченко посетила биологические очистные сооружения и иловые поля Казани, а также ознакомилась с работами, проводимыми на рекультивируемом Самосыровском полигоне.