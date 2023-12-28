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Экономика 28 декабря 2023 11:42

Абрамченко назвала продукт новогоднего стола, который стал дешевле

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Икра, которая является неотъемлемой частью новогоднего стола, подешевела в этом году. Как сказала вице-премьер Виктория Абрамченко снижение цен произошло из-за хорошо проведенной лососевой путине.

«Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение», цитирует спикера РИА Новости.

При этом в целом накрыть новогодний стол стало для граждан на 8% дороже, чем годом ранее. Основными факторами здесь стали дорогие мандарины, курица, яйца и шампанское. Так, по словам Абрамченко, выросла стоимость отечественного игристого вина, однако ценник на этот вид алкоголя поднялся не больше, чем на 5%.

#новогодний стол #продукты #цены #Россия
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