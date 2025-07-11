Абоненты Т2 могут обменять минуты и Гб на поездки по платной трассе М-12

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Фото предоставлено пресс-службой ООО «Т2 Мобайл»

T2 вновь расширяет возможности обмена неизрасходованного трафика. Теперь минуты и гигабайты можно использовать для оплаты поездок по трассе М-12 «Восток» и другим платным дорогам сети «Автодор». М-12 соединяет Москву с Казанью и проходит по территории пяти регионов – Московской, Владимирской, Нижегородской областей, республик Чувашия и Татарстан.

Т2 продолжает развивать центр обмена минут и гигабайтов, позволяя автолюбителям превращать неизрасходованный трафик в километры пути. За 500 минут или 30 Гб абонент может пополнить лицевой счет транспондера T-pass на 500 рублей для оплаты проезда по платным трассам «Автодора».

Обменять минуты и гигабайты можно в приложении или на сайте T2. Для этого необходимо иметь транспондер T-pass, привязанный к личному кабинету «Автодор». Чтобы пополнить лицевой счет, нужно выбрать оффер «Платные дороги» в разделе «Управление Гб и минутами» и указать PAN-номер транспондера.

T2 непрерывно улучшает условия для автопутешествий, обеспечивая качественную связь и высокоскоростной мобильный интернет на многокилометровых маршрутах. В прошлом году оператор первым обеспечил связью новый участок платной трассы М-4 «Дон», покрыл сетью LTE трассу М-12 «Восток» и развил башенную инфраструктуру на М-4 и М-11.

По трассе М-12 автомобилисты могут быстро попасть в Москву, Арзамас, Дивеево, Муром, Казань и другие города. Дорога обеспечена необходимой инфраструктурой, включая многофункциональные зоны, где можно отдохнуть, заправить авто и купить товары в дорогу.

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