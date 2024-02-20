Абоненты «Летай» остаются на связи во время морозов и снегопадов

Фото: ПАО «Таттелеком»

Морозы и снегопады, которые привели к транспортному коллапсу и перекрытию федеральных трасс Татарстана, не повлияли на качество услуг связи абонентов «Летай». В январе оператор зафиксировал минимальный прирост аварийных инцидентов на базовых станциях — на 0,0039 %.

Базовые станции «Летай», обслуживающие абонентов по всему Татарстану, смогли отразить снежные заносы и перепады температуры воздуха благодаря дополнительным обогревателям, которые позволили избежать выхода из строя активного оборудования и переохлаждения аккумуляторов. Это увеличило время их автономной работы при аварийных отключениях электроэнергии.

Несмотря на сложные погодные условия, «Летай» продолжил расширять покрытие сети. В прошлом месяце оператор построил и модернизировал 19 базовых станций в 12 населенных пунктах Татарстана. К примеру, для жителей села Старое Шугурово в Лениногорском районе впервые запустили мобильный интернет. Устойчивой связью и интернетом теперь пользуются и в поселках Отары и Новое Победилово в пригороде Казани, а также в селе Большие Кургузи (Зеленодольский район), селе Отар-Дубровка (Пестречинский район), поселке Вязовка (Бугульминский район) и так далее. Мобильная передача данных ускорилась в два раза в Базарных Матаках (Алькеевский район). Также стабильное LTE-покрытие обеспечили в локациях с сезонной загруженностью сети: на проспекте Универсиады в Казани, в поселке Бирюли (Высокогорский район) и деревне Студенец (Верхнеуслонский район).

«Качество услуг связи не должно зависеть от погоды или удаленности населенного пункта от базовых станций, — прокомментировал генеральный директор ПАО «Таттелеком» (бренд «Летай») Айрат Нурутдинов. — Для нас в приоритете по-прежнему остается комфорт наших абонентов. С 2013 года мы строим разветвленную сеть, которая позволяет охватить поселки даже в самых отдаленных районах Татарстана и запустить в этих локациях базовую станцию в эфир. Порой даже несмотря на низкую рентабельность проекта». Реклама. ПАО «Таттелеком».