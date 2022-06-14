Абонемент на туризм: в Кремле обсудили проект, возвращающий гостей обратно в Казань

Стратегическую сессию «I help Kazan» провели в здании Присутственных мест Казанского Кремля представители сферы гостеприимства. Темой дискуссии стало повторное привлечение в Казань туристов, уже знакомых с 1000-летним городом. Какие выдвигались идеи – в обзоре «Татар-информа».

Стратегическую сессию «I help Kazan» провели представители сферы гостеприимства Фото: kzn.ru

«Казань должна стать городом, куда люди должны стремиться приезжать в течение всей своей жизни»

«Подобную сессию мы проводим впервые. Прежде мы так не собирались, хотя постоянно в рабочей рутине, конечно, решаем эти вопросы. Проект “I help Kazan” направлен и на то, чтобы продемонстрировать любовь, лояльность наших горожан к туристам. Впервые подобная акция прошла в 2015 году – акция “Обними Кремль”. И, конечно, мы постоянно проводим курсы повышения квалификации, курсы профориентации для школьников. Но нужны и новые подходы», – сказала директор Комитета по развитию туризма города Казани Дарья Санникова.

Важно найти новые смыслы и понимания, для чего нужно приехать в Казань, подчеркнула модератор стратегической сессии, кандидат психологических наук, автор тренинговых программ и курсов в области политических и бизнес-процессов из Москвы Светлана Колосова. А главная цель – повысить количество возвратных туристов. Сейчас, к слову, тех, кто приезжает в Казань второй раз – 60%. И власти города хотели бы сделать так, чтобы люди возвращались и третий, и четвертый, и пятый раз. По итогам 2021 года Казань приняла около 3 млн туристов, в допандемийный 2019 их было 3,5 млн, в 2018 – 3,2 млн человек.

«Мы сейчас все равно находимся в зоне риска: мы пока предлагаем плюс минус классические смыслы. Да, мы сильно продвинулись в области совершенствования городских пространств, туристических центров – Свияжск, Болгар… Но другие российские города не спят. Нижний Новгород хорошо продвинулся в связи с празднованием 800-летия (в 2021 году – прим. Т-и), Самара. Многие города спят и видят, как догнать и перегнать нас. Нам нужно создавать новую причину для того, чтобы люди хотели сюда приехать. Например, москвичи, когда делать нечего, говорят: а давайте в Питер съездим. Казань должна стать городом, куда люди должны стремиться приезжать в течение всей своей жизни. При этом у нас город не монопривлектельности, у нас нет камня, вокруг которого все ходят. Мы должны удовлетворять разные интересы. А туристические компании в основном продают то, что хорошо продается, тяжело идут во что-то новое», – сказал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Сергей Иванов: «Мы должны удовлетворять разные интересы. А туристические компании в основном продают то, что хорошо продается, тяжело идут во что-то новое» Фото: kzn.ru

Участники стратегической сессии работали в трех группах. Первой нужно было проработать новый взгляд на городской туризм, нащупать новую аудиторию, второй – озадачиться повышением имиджа в сфере гостеприимства. Третья должна была создать концепцию яркого событийного туризма.

Сделать геобрендинг без согласия жителей невозможно, акцентировала до начала дискуссий в группах Светлана Колосова. Тема поддержки людей, между тем, констатировала она, звучит в России крайне редко.

«Мы должны понимать, нужно, чтобы геобрендинг “сел” на население, чтобы они это взяли, подхватили и как свое понесли. На самом деле мы можем дать человеку, когда он приезжает в наш регион, всего две вещи – или чуть-чуть, кусочек, от счастья, или для деловых людей – частичку успеха», – подчеркнула Колосова.

«Успешные, много общающиеся люди, как правило, хотят уединения»

Деловой туризм, по словам Колосовой, очень интенсивен. Однако у этого вида свои особенности и нужен «индекс цитируемости». Например, сервис Booking, отметила она, уже предлагает для тех, кто может работать на удаленке, дома под ключ – долгосрочную аренду со скидками.

Светлана Колосова отметила, что популярность сарафанного радио уходит: сегодня потенциальные туристы не будут спрашивать совета ни у соседки, ни у подружки Фото: kzn.ru

Туризм может быть и круглогодичным, напомнила спикер. Причем, зачастую, успешные, много общающиеся люди, как правило, хотят уединения, признаком чего, по словам Колосовой, может служить покупка вилл и яхт.

«В России подобных зон, где можно побыть в изолированном пространстве, для таких людей нет. Хороший вид – одно из главных условий таких турпредложений. И чтобы без других людей – у вас природа это позволяет. Глемпингов, например, всего 20. Или если в Казани будет институт по продлению жизни, количество людей, которые захотят в здесь заниматься молодостью и красотой, увеличится кратно. Так что перед нами встает тема открытия какой-то фишки глобального формата, а также технологий радости, дружбы и гостеприимства», – сказала Светлана Колосова.

Она также отметила, что популярность сарафанного радио уходит: сегодня потенциальные туристы не будут спрашивать совета ни у соседки, ни у подружки. И здесь задача с точки зрения кадров – выбирать экспертов, которых уважают, читают – на них и будут ориентироваться.

«Задача каждого из нас, чтобы турист вернулся. Нам нужно продлить жизненный цикл общения с туристом в идеальном формате, чтобы он как некий абонемент купил и был заинтересован в возвращении. Раньше были абонементы в филармонию, сейчас на фитнес, на кофе, на полеты… Вот что-то такое, чтобы человеку было понятно, что мы с ним рядом, мы готовы к нему. И здесь Казань может помочь с точки зрения выхода из шаблона. Вы не ленивы. Необходимо создавать сервисы, чтобы быть законодателем мод – остальные пусть подстраиваются. А у вас лучшие возможности по созданию школ в области сервиса. И люди, которые будут у вас учиться, будут о вас говорить хорошо. И для меня всегда загадка Татарстана, что все совпадает: и власть, и бизнес, и люди хотят изменений, но в этом случае ответственность на первую точку – власть должна понимать, собирать и администрировать новые задачи и направления. А для людей задачи должны быть близкими и реальными, потому что слишком революционное пугает», – констатировала модератор.

Михаил Кузнецов: «У нас есть много всего про историю и культуру, но мало чего-то нового» Фото: kzn.ru

«Необходимо развитие акватории, потому что пока яхт в Казани 20 раз меньше, чем в Самаре»

Туристической отрасли Казани не хватает понимания, зачем же гостю ехать в столицу Татарстана – идентичность города не раскрыта. Обозначил одну из проблем руководитель рабочей группы сессии по поиску новых смыслов и аудитории депутат Казанской городской Думы, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ в Казани Михаил Кузнецов. «У нас есть много всего про историю и культуру, но мало чего-то нового», - констатировал он.

Кроме того, Казани нужно решить задачу удобного доступа туристов к Волге. «Необходимо развитие акватории, потому что пока яхт в Казани 20 раз меньше, чем в Самаре, например», – отметил Кузнецов.

Стратегические подходы и предложения для ликвидации кадрового дефицита в сфере гостеприимства Казани рассматривала группа под руководством бизнес-тренера, коуча, психолога Евгения Фарносова. Проблемами в этом направлении участники назвали недостаточно корректное отношение к работающим в сфере туризма, непристижность профессий сферы обслуживания, межотраслевую конкуренцию за кадры, в которой не всегда побеждает туротрасль. Также есть вопросы с официальным трудоустройством и уровнем оплаты труда. Они также отметили слабое межведомственное взаимодействие, недостаточное количество бюджетных мест в вузах, отсутствие практической базы для студентов, несоответствие стандартам ворлдскилз и реалиям в сфере туризма.

Стратегические подходы и предложения для ликвидации кадрового дефицита в сфере гостеприимства Казани рассматривала группа под руководством Евгения Фарносова Фото: kzn.ru

«Есть две темы, которые работают удивительно. HR-маркет – каждый человек должен мне что-то продать – в данном случае – Казань), – причем продать так, чтобы я купил. HR-маркетингом нужно заниматься. А еще информационные волонтеры. Количество приезжающих в Казань огромное, мне не нравится выходящий трафик информации. Это новые специальности, которые должны в туриндустрии должны заработать», – дополнила наметки группы Светлана Колосова.

«Большие мероприятия проходят, но послевкусия от них нет»

Над созданием концепции нового туристического событийного мероприятия («визитная карточка» города) работала группа владелицы ресторана Dali Риммы Гариповой.

«Нет организации, развивающей федерального уровня эвенты – большие мероприятия проходят, но послевкусия от них нет. Отсутствует призыв к действию после проведения, отсутствует и поддержка инвестирования на гастроэвент, например. Нет погружения в татарскую культуру – наши фермеры зачастую поставляют свою продукцию в другие регионы, а не нам самим», – перечислила Гарипова.

Над созданием концепции нового туристического событийного мероприятия работала группа Риммы Гариповой Фото: kzn.ru

Она также отметила поднадоевшую традиционность вкупе с традиционной масштабностью, когда проведя громкое мероприятие, в следующий раз его проводят на прежнем уровне, вызывая впечатление «это уже было». Среди проблем Римма Гарипова назвала отсутствие зачастую информации на порталах, ее недостаточность в СМИ и в соцсетях, а также игнорирование культуры андеграунда. Кроме того, команда назвала минусами Казани отсутствие ресторанов вместимостью до 500 человек и больших концертных площадок в центре города.

«Нам нужна концертная площадка больше, чем “Татнефть-Арена”, чтобы все оставались в городе. В “Казань Экспо” 3 тысячи мест, для большого концерта это мало», – пришла к выводу группа.

Михаил Кузнецов дополнил, что событийные мероприятия Татарстану необходимо проводить и за пределами своего региона – например, в Самаре, в Ульяновске, в Кирове. «В Самаре про Казань вообще не говорят, там ничего про Казань не слышно вообще», – отметил он.

«Вы мало ищете, что есть крутого кроме Татарстана, что вам будет в пору с точки зрения кросс-прома, коллабораций. Вы отрабатываете только то, что в руку попало. Это называется региональное мышление. В отсутствии стратегии у вас нет глобального формата», – согласилась с ним Светлана Колосова.

Она также отметила, что формат туристических предложений должен быть удобным. Например, осталось у человека, приехавшего в Казань с деловой поездкой, 2-3 часа до выезда в аэропорт, – он должен иметь возможность и варианты чем-то интересным для себя это время занять.

Дарья Санникова: «Проект “I help Kazan” направлен и на то, чтобы продемонстрировать любовь, лояльность наших горожан к туристам» Фото: kzn.ru

«Нужны триггеры интереса, которые так меня насытят возможностями, что я сразу же запланирую следующую поездку. Да, это манипулятивно, но эффективно. А у вас кондовые отчеты в соцсетях даже у гастронаправления. Открываешь посмотреть – просто партсобрание какое-то! Тут открывает мэр, тут кто-то выступает... Вы не умеете сами производить информационное волонтерство – вы там ради отчета, вы обязательно сделаете фотографию с мэром, а еды там нет», – констатировала Колосова.

Следующим заданием для групп было формирование целей для исправления ситуации. Группе по поиску новых смыслов туризма и новой аудитории туристов нужно было продумать задачи, которые необходимо решить, чтобы обеспечить новый виток туристического потока. Или, проще говоря, решения, которые подтолкнут людей снова и снова делать выбор в пользу поездки именно в Казань. Второй команде нужно было представить план задач для создания идеальной команды по обеспечению столицы Татарстана кадрами в туриндустрии. Третья команда работала над задачами идеального эвентформата годового уровня – годового календаря событийных мероприятий: про что он должен быть, для кого, как проходить.

Все наработки стратегической сессии будут переработаны Госкомитетом РТ по развитию туризма и Комитетом по развитию туризма города Казани. На их основе туротрасль намерена выбрать и реализовать курс на регулярное туристическое циркулирвание гостей из других регионов в Казань.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»