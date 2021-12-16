АБНО «Новый век» подвела итоги спецпроекта помощи волонтерам

АБНО «Новый век» подвела итоги спецпроекта, направленного на помощь тому, кто помогает — волонтерам и сотрудникам СО НКО, работающим в условиях эпидемии коронавируса.

В рамках проекта при поддержке Фонда президентских грантов были проведены мотивирующие, направленные на сохранение здоровья, психологическую поддержку и профилактику эмоционального выгорания семинары и вебинары, а также люди получили доступ к регулярному и бесплатному экспресс-тестированию на коронавирус.

Проект также обеспечивал меры эпидемиологической безопасности для 45 000 благополучателей, сотрудников НКО и волонтеров при предоставлении услуг в рамках действующих проектов в 9 регионах РФ. Раздавались средства профилактики и индивидуальной защиты.

2200 человек прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.

900 волонтеров и сотрудников СО НКО, предоставляющих услуги населению в условиях эпидемии и имеющими многочисленные контакты проходили регулярное экспресс-тестирование, которое позволило сохранить здоровье и жизнь тех, кто помогает другим.

1300 человек из числа благополучателей действующих проектов (население регионов РФ, прошедших тестирование на ВИЧ, мигранты, лица с высоким риском заражения социально значимыми инфекционными заболеваниями) также прошли экспресс-тест на коронавирусную инфекцию. Это безусловно снизило социальную напряженность и улучшило общественную безопасность.

В рамках проекта прошло 56 мероприятий, 23 вебинара посредством конференции Zoom,

3 очных семинара: СТАРТ, ЭКВАТОР и ФИНИШ и 30 мини-семинаров для формирования команды единомышленников и усиления мотивации для дальнейшей работы, оценки позитивных преобразований и взаимоподдержки. 850 человек приняли участие в мероприятиях проекта (400 волонтеров и сотрудников НКО на 33 очных мероприятиях и 450 человек на 23 вебинарах) за все время реализации проекта.

«Мы оказывали помощь абсолютно всем, кто к нам обращался, более того, мы сами объединяли людей, проводили для них вебинары, психологические сессии онлайн, а также делали много другой работы, помогая людям преодолеть их невзгоды. Все это оказалось чрезвычайно востребовано и итоги проекта говорят сами за себя», — резюмирует генеральный директор АБНО «Новый век» Лилия Таишева.

Фото предоставлено АБНО «Новый век».