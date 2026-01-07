news_header_top
Общество 7 января 2026 16:28

Абитуриенты с целевым договором получат приоритет при поступлении в медколледжи

Абитуриенты, заключившие целевые договоры с медицинскими организациями, получат приоритет при поступлении в медицинские колледжи вне зависимости от уровня успеваемости. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, его слова приводит «ТАСС».

Норма распространяется на поступающих на программы подготовки медицинских сестер, медицинских братьев и фельдшеров. Наличие целевого договора дает преимущество перед абитуриентами, которые поступают на общих основаниях.

Леонов уточнил, что соответствующее положение включено в закон об обязательной отработке выпускниками медицинских вузов, обучавшихся по целевому направлению. Инициатива получила поддержку правительства РФ и была принята в ходе осенней сессии Госдумы в 2025 году.

Согласно закону, студенты-бюджетники, обучающиеся в ординатуре, обязаны в первый год обучения заключить целевой договор при наличии соответствующих предложений и при соответствии требованиям заказчика.

Кроме того, для выпускников, впервые прошедших профессиональную аккредитацию, вводится программа наставничества продолжительностью не менее трех лет.

