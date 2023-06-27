Абитуриенты подали в три раза больше заявлений в вузы через Госуслуги

Количество поданных через Госуслуги заявлений в российские вузы увеличилось в три раза. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

«За первую неделю работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 тыс. абитуриентов подали более 200 тыс. заявлений по различным направлениям подготовки. Число поступающих через Госуслуги в 3 раза больше, чем за тот же период в прошлом году», – говорится в сообщении ведомства.

Возможность подавать документы в вузы через портал стала доступна с 20 июня. Абитуриенты могут отправить свои документы в пять любых вузов, в каждом из них можно выбрать до пяти специальностей.