Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Абитуриенты подали в три раза больше заявлений в вузы через Госуслуги
Количество поданных через Госуслуги заявлений в российские вузы увеличилось в три раза. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
«За первую неделю работы суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» порядка 75 тыс. абитуриентов подали более 200 тыс. заявлений по различным направлениям подготовки. Число поступающих через Госуслуги в 3 раза больше, чем за тот же период в прошлом году», – говорится в сообщении ведомства.
Возможность подавать документы в вузы через портал стала доступна с 20 июня. Абитуриенты могут отправить свои документы в пять любых вузов, в каждом из них можно выбрать до пяти специальностей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»