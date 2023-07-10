Абитуриенты КФУ чаще всего подают заявления на поступление через «Госуслуги»

Абитуриенты Казанского федерального университета предпочитают подавать заявления на поступление с помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», запущенного на портале госуслуг. Об этом сообщил заместитель заведующего Центром непрерывного образования «Логос» Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Алмаз Закиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В КФУ подать заявление можно четырьмя способами — очно в приемной комиссии, отправить документы по почте, с помощью суперсервиса на портале госуслуг и через социально-образовательную сеть университета „Буду студентом”. Статистика показывает, что в институт и вообще в КФУ больше подают заявления через суперсервис. Эта услуга с каждым годом становится всё более популярной», — рассказал спикер.

У абитуриентов есть возможность выбрать пять российских вузов и в каждом из них подать документы на одно — пять направлений. В КФУ можно выбрать до четырех направлений подготовки. «При этом каждое имеет свой приоритет. То есть абитуриент делает некое ранжирование, на первое место ставит направление, которое для него наиболее предпочтительно», — отметил Закиров.

Руководство Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ рекомендует абитуриентам подавать документы в традиционной очной форме. В этом случае у них есть возможность пообщаться с представителями института, задать интересующие вопросы. «Мы также проводим для абитуриентов экскурсии по институту, и есть хорошая традиция — наш директор ежегодно встречается со стобалльниками», — подчеркнул заместитель заведующего центром.

В этом году Институту филологии и межкультурной коммуникации выделено 467 бюджетных и 550 внебюджетных мест.