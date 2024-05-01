Абитуриентам в России ограничили число вузов для подачи заявок на целевое обучение

Абитуриенты, которые планируют поступать в вузы в рамках квоты целевого приема, смогут подать заявление только в одну организацию и на одну образовательную программу. Закон, который подписал Президент России Владимир Путин, вступил в силу с 1 мая, напомнил ТАСС.

Раньше абитуриентам разрешалось подать пять таких заявлений. Однако из-за того, что в итоге занималось лишь одно место из пяти, вузы иногда не могли выполнить план по целевому обучению, так как места оставались свободными.

Кроме того, документ обязывает заказчиков целевого обучения публиковать свои предложения на платформе «Работа в России». Таким образом, претенденты на подписание договора смогут оценить меры поддержки, которые доступны во время обучения, социальные гарантии, выплаты и самого будущего работодателя.

Если договор был заключен раньше, чем вступил в силу закон, изменения на него не распространяются.