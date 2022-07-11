Абитуриентам из ДНР и ЛНР вузы Казани предложили внутренние экзамены и спецквоты

Для абитуриентов из народных республик Донбасса казанские вузы в этом году предложили особые условия поступления: внутренний экзамен (вместо ЕГЭ) и специальные квоты на бюджетные места. Приемная кампания в вузы города завершится 25 июля, колледжи будут принимать документы до 15 августа. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она отметила, что исторически Казань является одним из главных центров высшего образования в России. Каждое лето город становится настоящим «магнитом» для десятков тысяч студентов со всей страны и зарубежья.

«По итогам 2021-2022 годов в Казани 165 тыс. студентов получают образование в 30 высших и 33 профессиональных образовательных организациях. В 2021 году выросла доля казанских студентов. В то же время количество иногородних и иностранных студентов все равно выше в 1,5 раза. Это говорит о высокой востребованности наших вузов и престижности казанского образования», – отметила Сагитова.

Приемная кампания для казанских вузов в этом году стартовала 20 июня и продлится до 25 июля. Профессиональные образовательные организации начали прием абитуриентов с 15 июня и закончат кампанию 15 августа. Документы в вузы можно подать сразу несколькими способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также на портале госуслуг.

«Абитуриенты по-прежнему смогут подать документы сразу в 5 вузов. Количество направлений каждое учебное заведение определяет самостоятельно. Первыми примут имеющих льготы, отличников, олимпиадников, а также поступающих по целевому направлению. Затем пройдет зачисление на основные бюджетные места согласно конкурсу», – пояснила докладчица.

Отдельно Гузель Сагитова остановилась на абитуриентах из народных республик Донбасса. Для них будут действовать особые условия поступления в учебные заведения.

«Для них предусмотрены внутренние экзамены в вузах, а бюджетные места будущие студенты смогут получить по специальной квоте», – подчеркнула она.

По ее словам, наиболее востребованными специальностями по итогам 2021 учебного года стали экономика и управление, образование и педагогика, информатика и вычислительная техника. Также популярными у казанских студентов оказались юриспруденция, энергетика, химические технологии, машиностроение и медицина.