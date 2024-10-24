Абий Ахмед: Эфиопия поддерживает работу БРИКС на основе принципов равенства

Эфиопия поддерживает работу БРИКС на основе принципов равенства, солидарности и взаимоуважения. Об этом заявил Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на первом пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Сотрудничество со странами Глобального Юга имеет потенциал для роста, повышения продуктивности развивающихся стран. Необходимо работать, чтобы повысить уровень торговли, инвестиций. Мы можем стать локомотивом в этом процессе. Необходимо снимать торговые барьеры, чтобы использовать открывающийся потенциал, раскрывать рынок, обеспечивать возможности, которые есть в торговле», – сказал Премьер-министр.

По его мнению, реформа многосторонних экономических, финансовых институтов должна стать приоритетом сотрудничества.

«Страны Глобального Юга чувствуют историческую ответственность скоординировать позиции, работать сообща над преодолением множества кризисов, с которыми сталкивается сегодня мир. Мы можем сегодня разрешить конфликты, которые свирепствуют в разных регионах мира, снизить человеческие страдания, достичь цели устойчивого развития, снижения долгового бремени на наши страны», – отметил Абий Ахмед.

Он также отметил, что Эфиопия обеспокоена эскалацией конфликта в Ливане и Газе. Премьер-министр призвал к прекращению огня, к диалогу и мирному урегулированию споров.