ABH Holdings решил взыскать с Украины миллиард долларов за национализацию Sense Bank

Зарегистрированный в Люксембурге ABH Holdings (ABHH), в число миноритарных акционеров которого входят российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен, решил взыскать с Украины более 1 млрд долларов из-за национализации Sense Bank (прежде — «Альфа-банк Украина»). Иск подан в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID), сообщает пресс-служба холдинга.

Возможность подачи иска основана на договоре между Правительством Украины и Бельго-Люксембургским экономическим союзом о взаимном привлечении и защите инвестиций.

В ABHH уверены, что, «сочетая методы корпоративного рейдерства и военной спекуляции, украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров <…>».

Заявление холдинга содержит несколько риторических вопросов, касающихся позиции стран Запада относительно «верховенства закона». «Будут ли „санкции“, правовая основа которых в лучшем случае шатка, использоваться для лишения справедливости ABHH и ее акционеров?» — в частности, спрашивают в холдинге.

«Крайне важно, чтобы все государства соблюдали верховенство права; оно не может быть без труда приостановлено в военное время», — убеждены в ABHH.

Банк Sense был национализирован на Украине летом прошлого, 2023 года. Украинское Министерство финансов приобрело его за одну гривну. В Нацбанке Украины (НБУ) причинами национализации назвали связь Фридмана и Авена с Россией, а также действующие против них персональные санкции.

По данным НБУ, «владельцами прямого участия» в Sense Bank являются люксембургская ABH Holdings SA и кипрская ABH Ukraine Limited, тогда как «владельцами опосредованного участия» — Фридман, Авен и российский бизнесмен Андрея Косогова. На лето 2022 года им принадлежало 32,8%, 12,4% и 40,9% акций соответственно.

Еще осенью 2022 года живший тогда в Великобритании Михаил Фридман предлагал бесплатно отдать банк Правительству Украины либо докапитализировать его на 1 млрд долларов. Однако в октябре 2023-го, как узнал РБК, миллиардер уехал в Израиль и начал регулярно посещать Россию.