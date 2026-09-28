Абдульзянов отметил опыт Абдулганиева в защите интересов бизнеса

Депутат Государственного Совета Татарстана Артур Абдульзянов поддержал кандидатуру Фарида Абдулганиева на пост Председателя республиканского парламента.

Выступая на 24-м заседании Госсовета РТ, Абдульзянов отметил, что давно знаком с Абдулганиевым по совместной работе в сфере защиты интересов предпринимателей.

«Фарид Султанович уполномочен по правам защиты предпринимателей, с ним было работать очень интересно, очень не просто, я знаю его как человека достаточно целевого, он дальновидный, он умеет ладить с людьми, он работоспособный, стрессоустойчивый, он состоявшийся и самодостаточный государственный деятель», – сказал депутат.

Абдульзянов рассказал о взаимодействии предпринимательского сообщества с институтом бизнес-омбудсмена в период работы Абдулганиева. По его словам, эти направления дополняли друг друга, благодаря чему голос предпринимателей был услышан, а их права получали защиту.

Отдельно депутат отметил работу в период пандемии коронавируса. «В пандемию, когда было 17 тыс. вопросов, был оперативно создан штаб, была горячая линия, это была действительно большая помощь для предпринимателей», – заявил Абдульзянов.

Абдульзянов подчеркнул, что в случае избрания Абдулганиева Председателем Госсовета РТ его работа должна учитывать интересы не только предпринимательского сообщества.

«Нужно понимать, что голос теперь не только предпринимателей, нужно слушать голос наших граждан, граждан нашей республики», – сказал депутат.

Он также сообщил, что кандидатуру Абдулганиева обсудили на депутатской группе «ТНВ» и единодушно поддержали. Артур Абдульзянов является руководителем этой депутатской группы.

«Мы уверены, что его здравый смысл, мудрость, жизненный опыт пойдет на благо республики, будет много возможностей, перспектив для процветания и развития, и повышения качества уровня наших граждан», – заключил Абдульзянов.