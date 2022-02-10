Абдулганиев: Доля бизнесменов из Татарстана на российском рынке e-com достигла 5%

У предпринимателей есть два-три года, чтобы занять свою нишу на маркетплейсах, затем конкуренция существенно вырастет, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РТ Фарид Абдулганиев на конференции «AERO.Казань».

Он отметил, что в Татарстане развитию электронной торговли уделяется большое внимание, оказывается поддержка и содействие селлерам, а их количество стремительно растет.

«Татарстан – первый из регионов России, где была создана программа развития электронной торговли. Нам предстоит выстроить всю цепочку поддержки предпринимателей от момента, когда они узнали о маркетплейсе, до уже успешной реализации товара. На сегодняшний день доля селлеров из республики занимает около 5% от общего числа продавцов на маркетплейсах. Скачок будет в считанные месяцы», - заявил он.

При этом Абдулганиев отметил, что планируется и дальше популяризировать работу на e-commerce, рассказывать предпринимателям алгоритмы действия маркетплейсов и помогать в освоении электронной торговли.

Для помощи предпринимателям в Татарстане был создан центр электронной торговли «Маркетплейс. Легко».

В конференции приняли участие представители малого и среднего бизнеса из Татарстана, кто-то из них уже работает на рынке электронной торговли, а кто-то только планирует выйти. Им рассказали о перспективах развития инфраструктуры для электронной торговли. Так, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал о том, что делается для развития e-commerce на подведомственной ему территории.

«Зеленодольск очень удобно расположен. У нас есть выход к двум федеральным магистралям: М7 и строящейся М12. Также вокруг есть несколько городов-миллионников. Кроме того, в районе есть территория опережающего социально-экономического развития. Там есть все необходимые коммуникации и уже присутствуют ряд резидентов», - сообщил глава района.

Он пояснил, что на сегодняшний день в Зеленодольске более 4,5 тыс. предпринимателей продают товары онлайн. По прогнозам Афанасьева, присоединиться к ним могут еще 700 бизнесменов. Для района это означает и увеличение налоговых выплат.

«Мы, как территория, безусловно зависим от налогов, но при этом нам также важно, чтобы создавались новые рабочие места, и у людей была работа, причем как можно ближе к территории, где они живут. Развивая электронную торговлю, мы в том числе, решаем и социальный вопрос», - заключил Афанасьев.