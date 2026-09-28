Абдулганиев заявил о готовности продолжить развитие парламентаризма в РТ

Депутат Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев заявил о готовности продолжить работу с учетом результатов, достигнутых республиканским парламентом.

«Уважаемые коллеги, ясно осознаю, что в случае избрания меня Председателем Государственного Совета наша совместная работа начнется с учетом уже достигнутых парламентом результатов», – сказал Абдулганиев на 24-м заседании Госсовета РТ.

Он отметил, что за вековую историю татарстанского парламентаризма в республике сформирован серьезный правовой фундамент поступательного развития Татарстана, его социально-экономических успехов, гражданского мира и согласия.

«Татарстан – это регион, в котором сформирована одна из самых прогрессивных систем законодательства. Многие законы, принятые в нашей республике, признавались "модельными" и становились основой для разработки федеральных правовых актов», – подчеркнул депутат.

По словам Абдулганиева, важной задачей будущей работы станет сохранение достигнутых результатов и дальнейшее развитие законодательства республики.

«Сегодня важно не только сохранить эту высокую планку, но и идти вперед, отвечая вызовам времени – сохраняя традиции, преумножать достигнутое. В этом я вижу свою задачу», – заявил он.

Абдулганиев также обозначил основные направления законодательной работы, связанные с приоритетами, обозначенными в Послании Раиса Татарстана Государственному Совету.

«Среди ключевых приоритетов – сильная диверсифицированная экономика, поддержка реального сектора, предпринимательства и сельского хозяйства, развитие человеческого капитала и демографическая политика, поддержка ветеранов специальной военной операции, обеспечение безопасности наших граждан, технологическое лидерство, инновационное развитие и укрепление традиционных ценностей. Решение всех этих стратегических задач должно сопровождаться конкретными законами», – сказал депутат Госсовета РТ.

Отдельно Абдулганиев отметил объявление 2027 года в Татарстане Годом Минтимера Шаймиева.

«Уважаемый Минтимер Шарипович, мы искренне благодарны Вам за то, что на протяжении всей своей жизни Вы беззаветно служите родной республике, став архитектором особой "модели Татарстана", в основу которой легли межнациональный и межконфессиональный мир и согласие», – отметил он.

В завершение выступления Абдулганиев обратился к наследию татарского просветителя Хади Максуди, день рождения которого отмечается 28 сентября. Он подчеркнул, что просветитель родился на территории современного Высокогорского района – земли, избиратели которой выразили ему доверие.

Абдулганиев привел слова Максуди о том, что избранник народа – это не тот, кто получил власть и статус, а тот, кто взял на себя ответственность за судьбу каждого доверившегося ему человека.

«Пусть эти слова, как и столетие назад, остаются главным ориентиром депутатской работы на благо Татарстана. В свою очередь, вместе с вами готов нести эту высокую ответственность», – заключил депутат.