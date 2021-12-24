Абдулганиев за год получил более 3,5 тыс. обращений от предпринимателей Татарстана

В общественную приемную уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева в 2021 году поступило 3567 обращений. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена РТ.

Всего было зарегистрировано 3155 устных обращений и 412 письменных. Это в два раза больше, чем в 2019 году, но более чем в пять раз меньше прошлогодних показателей.

«В большинстве случаев удалось добиться решения проблемы или дать исчерпывающую консультацию», —сообщил бизнес-омбудсмен РТ на встрече со своими общественными представителями в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан.

Фарид Абдулганиев добавил, что 40% от всех поступивших обращений предпринимателей касались просьб оказать содействие в юридической защите своих прав при рассмотрении споров с государственными и муниципальными органами, в том числе в судах, а также при рассмотрении споров, возникших между двумя хозяйствующими субъектами в виде проведения процедуры медиации.

В 2021 году юристы общественной приемной бизнес-омбудсмена РТ приняли участие в 21 выездных проверках и представили интересы предпринимателей в 45 судебных спорах.

Больше всего обратившихся (20%) просили разъяснить положения постановления Кабмина РТ №208 с последующими изменениями и дополнениями. Кроме того, предпринимателям объясняли порядок работы во время действия антиковидных ограничений.

Кроме того, 11% обращений затрагивали вопросы взаимодействия с налоговыми органами, а 6% —регулирования порядка вывоза твердых коммунальных отходов региональными операторами.