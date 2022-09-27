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Ру Тат
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Экономика
27 сентября 2022  15:05
Эльвира Зайнулина

Абдулганиев: В Татарстане ведутся переговоры о строительстве распределительных центров

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Совокупный объем инвестиций в строительство региональных распределительных центров Татарстана составил 13,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев. 

Он напомнил, что маркетплейс Wilderries разместил под Казанью логистический центр площадью 100 тысяч кв.м, другой крупный маркетплейс Ozon запустил распределительный центр площадью 37 тысяч кв. метров. Маркетплейс KazanExpress ведет строительство фулфилмцентра площадью 225 тысяч кв.м.

«Некоторые цифры я пока не имею права раскрывать, но работы уже начаты. На сегодняшний день это коммерческие тайны наших партнеров», – уточнил он. 

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