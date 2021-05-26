Фарид Абдулганиев: В постковидную эпоху бизнесу нужна стабильность

Про пандемию и МСБ: «Нам удалось избежать локдауна»

— Добрый день, Фарид Султанович. 26 мая в стране отмечают День предпринимателя. В этой связи хотелось бы поговорить о состоянии данной сферы в нашей республике. Как малый и средний бизнес Татарстана пережил пандемию?

— Добрый день. Нужно понимать, что коронакризис еще не закончился, прошла лишь его острая фаза. Тем не менее ряд промежуточных итогов за прошедший год подвести можно. Пандемия тяжело отразилась на предпринимательском сообществе во всем мире, и наша республика здесь не стала исключением.

В то же время у нас действовали и свои, локальные факторы, заметно влияющие на экономику. Речь идет об ограничениях по добыче нефти, которые наша страна взяла на себя в рамках сделки ОПЕК+. И для такого нефтеориентированного региона, как Татарстан, это стало дополнительной нагрузкой, особенно для малых нефтяных компаний. Кроме того, в целом начало прошлого года ознаменовалось скачками цен на энергоносители. Все эти факторы сошлись примерно в одно время и дестабилизировали экономическую ситуацию. А бизнес любит стабильность и предсказуемость.

В этой ситуации Президенту РТ и руководству республики пришлось принимать беспрецедентные меры реагирования на данную угрозу. И делать это нужно было максимально оперативно, без раскачки и промедлений, потому что ситуация менялась каждый день. Ведь ни с чем подобным мы еще никогда не сталкивались. Все предыдущие кризисы были связаны с финансовыми рынками, падениями акций и биржевых индексов. Никто не мог предположить, что «черный лебедь» прилетит из Китая и никак не будет связан с финансовым миром.

Государство среагировало молниеносно: республиканское и федеральное правительства, Роспотребнадзор и другие структуры приступили к проработке необходимых мер еще до появления у нас первых заболевших. В итоге в отличие от зарубежных стран нам удалось избежать введения локдауна. Правительство республики работало днем и ночью, круглосуточно. Принятые решения, с одной стороны, позволили обуздать эпидемию, а с другой — сохранить работу бизнеса.



В 2020 году татарстанские предприниматели получили 17 541 беспроцентных и льготных кредитов на 49,2 млрд рублей по федеральным мерам поддержки, одобрено 2280 заявок на реструктуризацию ранее выданных кредитов на сумму 17,9 млрд рублей. Самозанятым возвращено 141,6 млн рублей уплаченного налога за 2019 год и предоставлен «налоговый капитал» (бонус) в размере 12 130 рублей — всего на сумму 102 млн рублей.

По 9491 заявке выплачено 360,4 млн рублей в качестве единоразовой частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике инфекции.

Из республиканского бюджета предоставлено 1305 финансовых мер на 3,32 млрд рублей, в том числе выдано 674 льготных микрозайма на 1,23 млрд рублей, 342 поручительства на 1,76 млрд рублей по кредитам на общую сумму более 7,9 млрд рублей. И это только часть реализованных мер поддержки.

«Отношения власти и бизнеса стали прозрачнее»

— Как за прошедший год изменились отношения власти и бизнеса? Что больше всего беспокоит предпринимателей в нынешних условиях?

— На первое место вышел фактор времени. Ситуация на рынке в 2020 году менялась очень быстро, и если оперативно не реагировать на возникающую проблему, то за месяц-другой предприниматель мог потерять свой бизнес. Чтобы ускорить работу с обращениями предпринимателей, 25 марта прошлого года мы запустили горячую линию Уполномоченного. Всего за 2020 год в адрес Уполномоченного поступило 17 724 письменных и устных обращений и жалоб от предпринимателей, что в десять раз больше, чем по итогам 2019 года (1786 обращений).

Для расширения каналов коммуникации с предпринимателями также в марте 2020 года нами был запущен телеграм-канал «Деловорот», название которого придумал один из бизнесменов, таким словом охарактеризовав свою ситуацию — «дел невпроворот». В короткие сроки на канал подписалось около 3500 человек. Здесь мы ежедневно публикуем массу полезной и эксклюзивной информации для МСБ — например, изменения в законодательстве, блок-схемы и чек-листы с максимально понятным алгоритмом действий для решения того или иного вопроса.

Кстати, новый визуальный формат оказался очень востребован не только в Татарстане. Наши блок-схемы и чек-листы охотно скачивались представителями бизнеса из 27 других регионов России. Настоящим хитом стали разработанные нами чек-листы по проверке соблюдения требований Роспотребнадзора. Владельцы парикмахерских во многих регионах распечатывали их, использовали в своей работе и уверенно встречали проверяющих, зная, что они ничего не нарушают.

В марте-апреле прошлого года мы перешли на общение в онлайн-формате. За это время мы провели свыше 40 встреч и круглых столов в режиме видеоконференции. Непосредственное участие в них приняли почти 3000 предпринимателей и более 20 000 посмотрели трансляции на канале YouTube.

Каковы итоги этой работы? Порядка 70% проблем малого и среднего бизнеса решаются прямо в ходе онлайн-встреч или в считанные часы после их завершения. Если нужно время на проработку вопроса, изучение дополнительных документов и согласование с профильными ведомствами, то мы с коллегами стараемся эту работу проводить в течение недели. Поэтому можно говорить, что отношения бизнеса и власти в пандемию перешли в цифровое измерение и стали более транспарентными и понятными.

Точка роста экономики: за год число предпринимателей из РТ на онлайн-площадках выросло в 10 раз

— Какие еще тенденции в развитии татарстанского бизнеса проявились из-за пандемии?

— В первую очередь это онлайн-торговля. Мы развивали это направление еще до начала пандемии, договорились о строительстве в Татарстане логистических центров двух крупнейших площадок страны — Ozon и Wildberries. Начало коронавирусной инфекции не помешало их открытию.

В эпоху ограничений онлайн-торговля показала настоящий взрывной рост. Она обеспечила необходимые товары и услуги населению в удаленном формате. Оказалась крайне востребована как для потребителей, так и для предпринимателей, которые смогли наладить сбыт продукции в новом для себя формате.

Согласно результатам исследования компании Data Insight, объем рынка электронной торговли России по итогам 2020 года — напомню, очень тяжелого для большинства отраслей экономики — вырос на 58% и достиг 2,7 трлн рублей. По прогнозу аналитиков, к концу 2024 года российский рынок электронной торговли вырастет еще в четыре раза и достигнет 10,9 трлн рублей.

По данным Министерства экономики РТ, количество татарстанских продавцов на маркетплейсах в 2020 году увеличилось в 10 раз — до 5000. Их выручка составила более 5 млрд рублей. Рост продолжился и в 2021 году. Так, по данным маркетплейса Wildberries, количество зарегистрированных на этой площадке поставщиков из Татарстана за первые четыре месяца увеличилось более чем вдвое — с 828 до 1915. На Ozon почти в четыре раза — с 588 до 2072, а на нашем маркетплейсе KazanExpress — с 2486 до 3181.

Всего же, по данным только четырех маркетплейсов, количество зарегистрированных личных кабинетов республиканских селлеров на конец апреля составило 6351, и это только активные аккаунты.

По самым скромным подсчетам, прямо сейчас свои товары через маркетплейсы могут успешно продавать более 12 тысяч татарстанских предпринимателей. А всего в республике действуют 158 тысяч субъектов МСП и более 122 тысяч самозанятых. Наша задача в этой сфере — предоставить татарстанским предпринимателям все условия для выхода на рынок электронной торговли. Это позволит вывести их бизнес на новый уровень, откроет большие рынки сбыта.

У Татарстана есть все необходимое для этого. Речь о нашем выгодном географическом расположении, наличии федеральных трасс, развитой логистической и телекоммуникационной инфраструктуре. По поручению Президента РТ в марте в республике была создана автономная некоммерческая организация «Центр электронной торговли», которая бесплатно помогает нашим предпринимателям начинать торговлю на маркетплейсах. На рынке такая услуга стоит от 30 до 250 тыс. рублей, поэтому можно с полным основанием расценивать ЦЭТ как еще один инструмент господдержки малого и среднего бизнеса.

О перспективах онлайн-торговли: «Мы должны запрыгнуть в этот локомотив»

— Какие цели по развитию e-commerce в республике стоят перед вами на ближайшие годы?

— В этом году у нас в планах было довести 700 предприятий МСБ до онлайн-продаж к концу года. Эту цель мы выполнили за несколько месяцев, теперь ставим задачу довести еще несколько тысяч компаний до регистрации на маркетплейсах.

Как я уже сказал, по прогнозам аналитиков, к концу 2024 года рынок электронной торговли в России может вырасти в 4 раза. Но, судя по тем темпам роста, которые мы наблюдаем сейчас, окончательная цифра может быть и больше. Нет другого сегмента экономики, который обладает таким огромным потенциалом роста. И очень важно уже сейчас закрепиться на этом рынке.

Главный принцип в электронной торговле простой: кто первым выходит на рынок, тот и занимает здесь лидирующее положение. Поэтому нашей республике предстоит приложить усилия для продвижения нашего регионального бизнеса, чтобы «застолбить» за ним нишу.

Да, нас часто критикуют в связи с развитием электронной коммерции. Она открывает наш рынок для зарубежных товаров, заставляет местный бизнес конкурировать с иностранными производителями. Но ведь этот процесс уже и так шел на нашем рынке, еще до прихода онлайна. И остановить его, оградить местный рынок от внешних участников — в нынешних реалиях это уже невозможно.

За онлайн-торговлей — будущее. А значит, для успешного развития малого предпринимательства в будущем мы просто обязаны запрыгнуть в этот поезд уже сейчас. У нас еще есть время, локомотив не ушел. И здесь принципиально важно понимать, что власть лишь создает необходимые условия для рывка. Но главный шаг навстречу онлайн-торговле должны сделать сами предприниматели, без этого ничего не получится.

Про общественных представителей омбудсмена: «Без них мы бы не справились с такими объемами работы»

— Больше года в республике работает новый механизм общественных представителей бизнес-омбудсмена. Зачем потребовались представители в городах и районах, насколько оправдалась эта инициатива?

— Общественные представители — это самые объективные и непредвзятые помощники бизнес-омбудсмена. Ведь все они сами являются предпринимателями и точно знают ключевые проблемные места этой сферы у себя в муниципальном районе или городском округе. За свою работу они не получают зарплату, все делается на добровольной основе.

Для чего они нужны? Приведу пример: за прошлый год к нам поступило более 17 тыс. различных жалоб от предпринимательского сообщества. Часть из них касаются реальных проблем, другая часть связана с конкуренцией между бизнесами. И в каждом конкретном случае нужно отдельно разбираться. Вся эта работа проходит через систему общественных представителей. Именно они выезжают на места и выявляют те случаи, когда действительно требуется вмешательство бизнес-омбудсмена.

В прошлом году, когда речь зашла об отмене ЕНВД, общественные представители приняли самое активное участие в живом обсуждении вопроса с предпринимателями. В итоге мы выработали максимально мягкий механизм перехода на патентную систему работы МСБ.

По итогам 2020 года ими было принято и отработано 245 обращений предпринимателей в муниципальных районах, они участвовали в пяти выездных проверках предпринимателей контрольно-надзорными органами, провели 42 заседания Общественного совета по развитию предпринимательства при органах местного самоуправления, а в двух муниципальных районах Татарстана по предложению общественных представителей главами районов в еженедельном режиме видеоконференцсвязи проводятся встречи с предпринимательским сообществом.

Также они участвовали в выездных мероприятиях бизнес-омбудсмена РТ, обращались с вопросами и предложениями к Президенту РТ Рустаму Минниханову в ходе его встреч с бизнес-сообществом республики. Сложно представить, как бы мы справлялись с огромным объемом работы с малым бизнесом по всей республике без общественных представителей.

Болевые точки бизнеса: снижение спроса и неосведомленность о мерах господдержки

— Какие болевые точки для бизнеса вы фиксируете в последнее время? Что больше всего беспокоит наших предпринимателей?

— Основные вопросы, которые к нам поступают, связаны со снижением темпов роста экономики после пандемии. Это ключевой фактор, из которого вытекают все другие проблемы. Но это не локальное явление, замедление роста произошло во всем мире. И оно влечет за собой падение спроса на товары и услуги.

Также есть обращения по вопросам системного характера, их мы перенаправляем федеральным органам власти. Такие вопросы появляются во время регулярных встреч Президента РТ с предпринимателями, после этого он направляет соответствующие обращения на федеральный уровень.

Еще один важный вопрос — донастройка федеральных нормативных документов. Мы видим, что в ряде случаев они требуют корректировки, и делаем необходимые обращения.



Кроме того, бизнесу требуется постоянная разъяснительная работа — как функционирует та или иная норма закона. Всплеск таких обращений пришелся на начало пандемии, когда предприниматели хотели узнать, какие меры господдержки им положены и что для этого нужно сделать.

Резюмируя, скажу, что все эти вопросы говорят об одном — предпринимателям нужна стабильность, особенно в посткоронавирусную эпоху. И сейчас нашей первоочередной целью работы с бизнесом является поддержание предсказуемости деловой среды на территории нашей республики.

— Спасибо за интервью!