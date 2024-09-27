Абдулганиев: В послании Раиса РТ определены конкретные шаги для МСБ в Татарстане

Фарид Абдулганиев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов выступил с ежегодным посланием к Госсовету РТ. Комментируя тезисы послания, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев отметил, что в документе определены шаги для качественного роста малого и среднего бизнеса.

«Макроэкономические показатели говорят о завершении адаптации татарстанских предпринимателей к новым экономическим реалиям, что создает условия для их дальнейшего развития. Свою лепту в общий результат вносят структуры, отвечающие за защиту бизнеса. Предприниматели знают, что всегда могут обратиться к нам за помощью и консультацией по интересующим их вопросам», — подчеркнул бизнес-омбудсмен Татарстана.

Он также отметил, что в своем послании татарстанский лидер поставил задачу продолжить работу по расширению рынков сбыта через интернет-площадки.

«Очевидно, что если предприниматель не может продать свои товары или услуги, то никакие другие меры поддержки ему не помогут. Благодаря реализации программы развития электронной торговли в Республике Татарстан количество татарстанских селлеров на маркетплейсах по итогам первого полугодия 2024 года достигло 66575. Для примерно 33% из них торговля на маркетплейсах является основным или единственным источником дохода. За этими сухими цифрами стоят истории людей, которые нашли новые источники дохода и смогли изменить свою жизнь к лучшему», — рассказал Фарид Абдулганиев.

При этом он добавил, что с ростом конкуренции на маркетплейсах стоит задача не только помочь предпринимателю выйти на рынок интернет-торговли, но и занять на нем достойную нишу.

«Именно поэтому в Татарстане регулярно проводятся обучающие бесплатные мероприятия, которые помогают предпринимателям продвигать свою продукцию на маркетплейсах», — отметил бизнес-омбудсмен Татарстана.

Так, 14 октября для татарстанцев, заинтересованных в развитии своего бизнеса на крупнейшем российском маркетплейсе, стартует очередной двухнедельный обучающий форум-марафон «Мой бизнес. Старт с WB», а 15 ноября в Казани пройдет региональный форум «Мой бизнес. E-Com», в котором примут участие эксперты и практики рынка интернет-торговли.