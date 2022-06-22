Абдулганиев: «В Казани создан центр дистрибуции лекарственных средств для ПФО»

Наличие распределительного центра логистического оператора в сфере фармацевтики гарантирует оперативную доступность необходимых лекарственных препаратов, уверен Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента Татарстана Фарид Абдулганиев.

«Речь идет о безопасности населения, потому что наличие рядом распределительного центра крупнейшего логистического оператора в сфере фармацевтики гарантирует оперативную доступность необходимых лекарственных препаратов. Также наличие такого распределительного центра будет способствовать развитию в Татарстане интернет-торговли безрецептурными лекарственными средствами», – сказал он.

Абдулганиев напомнил, переговоры о строительстве в Казани логистического комплекса начали вестись в 2019 году.

«Компания «Протек» является лидером российского рынка по производству и дистрибуции лекарственных препаратов. Перед тем, как окончательно сделать стратегический выбор региона, где будет создан центр дистрибуции лекарственных средств всего Приволжского федерального округа, компания тщательно изучила рынок и пришла к выводу, что размещение их центра в Казани идеально подходит для оперативного обслуживания всех субъектов ПФО», – отметил он.

Подробнее о том, почему проект важен для татарстанцев и развития экономики региона, читайте в материале.