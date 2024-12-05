Абдулганиев: В 75% случаев нам удалось защитить интересы предпринимателей

За 11 месяцев с начала 2024 года в адрес Уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева поступило 1730 письменных и устных обращений, что на 42% больше, чем за тот же период 2023 года (1217) и почти в два раза меньше, чем в 2022 году (3152). Такие данные бизнес-омбудсмен РТ сообщил сегодня, выступая на XIX заседании Общественного совета АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

«Все поступающие в мой адрес обращения находятся на контроле. В 75% случаев нам удалось защитить интересы предпринимателей, по остальным даны подробные юридические консультации», - отметил Фарид Абдулганиев, чьи слова приводит его пресс-служба.

В заседании также приняли участие сопредседатели Общественного совета ЦОП по административному и гражданскому, а также по уголовному направлениям Гульнара Сергеева и Тахир Мансуров, исполнительный директор ЦОП Айваз Закуанов, первый замминистра юстиции РТ Илья Гомзик, представитель Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Вадим Коренков, члены общественного совета ЦОП БПК, руководители бизнес-ассоциаций, а также юристы и адвокаты, сотрудничающие с Центром на условиях pro bono (бесплатно).

Первым в ходе заседания было рассмотрено обращение представителя ООО «Пригород» Вильдана Арсланова, который рассказал, что компания выиграла конкурс и 1 июля 2024 года заключила с Исполкомом Зеленодольского муниципального района РТ муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам, которые устанавливаются Госкомитетом РТ по тарифам. Однако до сих пор утвержденные тарифы отсутствуют.

В свою очередь представители Госкомитета по тарифам пояснили, что не могут рассчитать экономически обоснованный тариф из-за того, что перевозчик не предоставил все документы, перечисленные в приказе ведомства «Об утверждении Порядка применения тарифов на перевозки пассажиров и багажа автотранспортом общего пользования в пригородном сообщении в РТ».

Выслушав экспертное заключение эксперта pro bono, аргументы перевозчика и Госкомитета РТ по тарифам, участники заседания проголосовали за обращение в Конституционный совет Татарстана с просьбой проверить на соответствие действующему законодательству положения приказа. Также члены Общественного совета ЦОП БПК предложили перевозчикам вместе с экспертами и юристами ЦОП БПК сформулировать свои предложения по внесению изменений в данный приказ Госкомитета РТ по тарифам, чтобы повысить прозрачность процедуры для бизнеса.

Вторым было рассмотрено обращение руководителя ООО «Жилищно-коммунальные услуги» (ЖКУ) Елены Кульковой по вопросу правовой коллизии, в которой оказалась её управляющая компания, обслуживающая 9 многоквартирных домов в с. Бело-Безводное Раифского сельского поселения Зеленодольского муниципального района. Из-за введенного запрета на строительство очистных сооружений в природоохранной зоне Волжско-Камского заповедника компания не может организовать водоотведение в соответствии с требованиями законодательства и решениями суда.

В настоящее время ООО «Жилищно-коммунальные услуги» в Арбитражном суде РТ (дело №А65-22346/2024) оспаривает постановление Раифского сельского поселения о присвоении компании статуса гарантирующей организации в сфере водоотведения. Ранее Зеленодольский городской суд прекратил исполнительное производство в отношении муниципальных органов власти, признав объективную невозможность исполнения решения суда о строительстве очистных сооружений.

После обсуждения всех юридических аспектов правовой коллизии участники заседания проголосовали за то, чтобы отложить дальнейшее обсуждение вопроса до вынесения Арбитражным судом своего решения.