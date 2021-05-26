Абдулганиев: Уверен, бизнесмены РТ успешно освоят глобальный рынок электронной торговли

Татарстанские предприниматели с честью справились с вызовами пандемии Covid-19, их опыт и компетенции очень востребованы в республике. Об этом в своем поздравлении с Днем предпринимательства заявил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что власти Татарстана находятся в тесном контакте с бизнес-сообществом республики, стараются помочь тем из них, кто попал в сложную ситуацию. Кабмин Татарстана разрабатывает меры поддержки предпринимателей, предоставляет им субсидии и налоговые льготы, что помогает сохранить рабочие места и сохранять конкурентоспособность и качество татарстанской продукции и услуг.

«Опыт и компетенции предпринимателей очень востребованы в Татарстане. Как показывает практика, выработанные с их участием в ходе круглых столов и совещаний предложения зачастую ложатся в основу решений органов власти», — подчеркнул Абдулганиев.

По его словам, сейчас перед предпринимателями стоит задача не только сохранения, но и повышения эффективности бизнеса. Так, к примеру, одна из важнейших целей сейчас — это освоение самого быстрорастущего глобального рынка — электронной торговли.

«Например, речь идет о выходе на самый быстрорастущий глобальный рынок электронной торговли, обеспечении простого, бесшовного начала работы татарстанских продавцов на маркетплейсах. Уверен, что совместными усилиями мы и эту задачу выполним», — заметил безнес-омбудсмен РТ.

В заключение он поздравил бизнесменов Татарстана с профессиональным праздником и пожелал им успешной реализации проектов по развитию своего дела.