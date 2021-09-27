Абдулганиев: «Татарстан включился в международную сеть грузовых контейнерных перевозок»

Запущено регулярное движение контейнерных поездов по маршруту: порт Санкт-Петербург – Татарстан – порт Санкт-Петербург. Что открытие нового маршрута значит для республики и предприятий – в материале ИА «Татар-информ».

Фарид Абдулганиев: «Произошло важное для республики событие. Татарстан впервые стал включен в единую международную сеть грузовых контейнерных перевозок»

Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Через порт – за рубеж

«Произошло важное для республики событие: Татарстан впервые стал включен в единую международную сеть грузовых контейнерных перевозок», – сказал Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев на церемонии прибытия первого контейнерного поезда из республики в порт Санкт-Петербурга.

Первый поезд состоял из 57 контейнеров по 40 футов с татарстанскими экспортными товарами. С помощью портовых кранов они были доставлены на морской контейнеровоз компании Maersk и отправлены зарубежным заказчикам.

Поезда будут ходить по маршруту Татарстан – Санкт-Петербург и обратно каждую неделю.

В Санкт-Петербург прибыл первый контейнерный поезд, сформированный в Татарстане Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Основой для организации перевозок стало соглашение, подписанное 30 июня Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и генеральным директором компании Maersk Восточная Европа Жолтом Катона о стратегическом партнерстве по развитию международных контейнерных перевозок.

Документ предусматривает создание регулярных контейнерных маршрутов между Татарстаном и крупнейшими российскими портами, подключение татарстанских предприятий к глобальным цифровым платформам Maersk по заказу и организации международных перевозок.

Поезда по маршруту Татарстан – Санкт-Петербург – Татарстан будут ходить каждую неделю Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Запуск контейнерных поездов разовьет терминальную инфраструктуру

Фарид Абдулганиев отметил, что расширение рынков сбыта товаров татарстанских предпринимателей постоянно находится в фокусе внимания руководства республики.

«Для этого последовательно и системно реализуется политика привлечения в Татарстан ведущих игроков рынка электронной торговли, транспортировки, логистики. В республике строятся и уже построены распределительные центры крупнейших маркетплейсов на многие миллиарды рублей, создается необходимая инфраструктура. Теперь перед нами стоит еще одна важная задача. Речь идет об упрощении логистических процедур, а также снижении стоимости транспортных услуг. Контейнерные перевозки как раз отвечают этим требованиям», – рассказал он.

Помощник Президента РТ заявил, что запуск регулярных контейнерных поездов в Татарстане приведет к росту инвестиций в развитие терминальной инфраструктуры, в создание новых производств. В результате вырастут налоговые поступления в бюджет республики, будут созданы новые рабочие места. Помимо этого, массовый переход на перевозки грузов в составе регулярных контейнерных поездов снизит нагрузку тяжелого автотранспорта на дорожную сеть и сократит вредные выбросы в атмосферу.

Груз после прибытия с помощью портовых кранов доставили на морской контейнеровоз компании Maersk и отправили зарубежным заказчикам Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

На очереди – контейнерные перевозки до портов Новороссийск и Находка

«Это важное событие как для компании Maersk, так и для Республики Татарстан. Мы делаем первый шаг по включению предприятий республики в международную сеть регулярных контейнерных перевозок. В дальнейшем мы планируем запустить контейнерные поезда в Татарстан и обратно из портов Новороссийск и Находка. Также прорабатываются прямые железнодорожные отправки товаров между Китаем и Татарстаном. Это даст возможность как импортерам, так и экспортерам из Татарстана выходить на глобальные рынки по максимально эффективным маршрутам, улучшит их логистику и снизит транспортные издержки», – отметил Катона на церемонии.

«Нам очень отрадно видеть активную и эффективную поддержку со стороны руководства Татарстана, лично Президента республики Рустама Нургалиевича Минниханова – считаем наше партнерство без преувеличения стратегическим. Особенно хотелось бы отметить целеустремленность наших партнеров и друзей, их настроенность на внедрение инновационных решений, способных революционно повысить эффективность внешнеторговой деятельности предприятий Татарстана и всего Среднего Поволжья», – подчеркнул Катона.

Maersk прорабатывает прямые железнодорожные отправки товаров между Китаем и Татарстаном Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Интермодальные перевозки грузов в контейнерах по фиксированному расписанию могут быть наиболее востребованы предприятиями, рассматривающими расширение международных поставок, а также заинтересованных в повышении операционной эффективности за счет снижения транспортных задержек. Речь идет о предприятиях промышленного сектора – в первую очередь машиностроителей и нефтехимиков. Также имеется существенный потенциал в развитии регулярных перевозок продуктов питания, а также электроники и товаров народного потребления, нуждающихся в устойчивых и эффективных международных логистических решениях.

«От запуска регулярных контейнерных поездов выиграют и небольшие компании, индивидуальные предприниматели, которые получат возможность отправлять или получать единичные контейнеры с товарами. Также создание инфраструктуры контейнерных перевозок в Татарстане ускорит развитие рынка электронной торговли», – подчеркнул Катона.

Татарстан выйдет на отправку 20 тыс. контейнеров в год

Как отмечают эксперты, экономический эффект от контейнерных перевозок достигается за счет снижения затрат на отгрузку товаров на предприятии-поставщике и транспортных расходов по доставке груза конечному получателю, использования современных цифровых решений, объединяющих всех участников цепочки, выстраивания и ответственного исполнения единого плана-графика перевозки, использования сквозных транспортных документов.

Контейнерные поезда в Татарстан и обратно планируется запустить из портов Новороссийск и Находка Фото предоставлено пресс-службой Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей

Советник Аппарата Президента РТ Алексей Судаков сообщил, что с помощью контейнерных перевозок повысится конкурентоспособность предприятий Татарстана за счет существенного снижения транспортных затрат. По его словам, экономия на логистике у предприятий может достигать 10-15%.

«В перспективе одного-двух лет потенциал спроса на контейнерные перевозки в Татарстане я оцениваю примерно в 1,6 тыс. 40-футовых контейнеров в месяц, то есть шесть контейнерных поездов в неделю. Это порядка 20 тыс. контейнеров в год», – оценил потенциальный объем грузоперевозок Судаков.