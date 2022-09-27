Число татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло в 100 раз за два года

С 2020 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в 100 раз. По итогам первого квартала этого года их число достигло 32 тыс. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Интернет-торговля даже в текущих сложных условиях продолжает бурно развиваться, став мощным драйвером роста экономики в целом. Сегодня можно смело сказать, что Татарстан стал лидером по развитию интернет-торговли в ПФО», – сказал он.

Напомним, в первом полугодии 2022 года количество татарстанских селлеров на маркетплейсах выросло на 37%. Их выручка за этот период достигла 25 млрд рублей. Этот показатель соответствует всей выручке за прошлый год.



