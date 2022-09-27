news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
27 сентября 2022  14:52
Эльвира Зайнулина

Число татарстанских продавцов на маркетплейсах выросло в 100 раз за два года

news_top_970_100

С 2020 года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в 100 раз. По итогам первого квартала этого года их число достигло 32 тыс. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев. 

«Интернет-торговля даже в текущих сложных условиях продолжает бурно развиваться, став мощным драйвером роста экономики в целом. Сегодня можно смело сказать, что Татарстан стал лидером по развитию интернет-торговли в ПФО», – сказал он. 

Напомним, в первом полугодии 2022 года количество татарстанских селлеров на маркетплейсах выросло на 37%. Их выручка за этот период достигла 25 млрд рублей. Этот показатель соответствует всей выручке за прошлый год.


 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100