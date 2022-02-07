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Ру Тат
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Экономика
7 февраля 2022  16:10

Абдулганиев: «Спрос на сверхбыструю и гиперлокальную доставку стал новым трендом eCom»

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Один из крупнейших федеральных маркетплейсов запустил в двух городах Татарстана ­– Казани и Набережных Челнах – сервис быстрой доставки, сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена республики Фарида Абдулганиева.

Заказы собирают на специальных складах – дарксторах. В результате время доставки сократилось до одного часа.

Появление сервиса в регионе создаст около 300 новых рабочих мест — как на самих дарксторах, так и в службе доставки. 

«Спрос на сверхбыструю и гиперлокальную доставку стал новым трендом развития рынка eCom по всему миру», – отметил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей, помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

По его мнению, открытие маркетплейсом в Татарстане сети дарксторов и запуск сервиса экспресс-доставки откроет новые возможности как для покупателей, так и поставщиков, в том числе фермеров республики.

#маркетплейс
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