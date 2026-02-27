Абдулганиев рассказал о мерах поддержки начинающих бизнесменов студентам КФУ

Фото: аппарат бизнес-омбудсмена РТ

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев провел традиционную встречу со студентами кафедры государственного и муниципального управления Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета. Об этом сообщает аппарат бизнес-омбудсмена РТ.

В ходе встречи Фарид Абдулганиев рассказал представителям молодежи об имеющихся у них возможностях для ведения предпринимательской деятельности. Он упомянул, какие меры поддержки предлагает государство и какие существуют механизмы защиты законных прав и интересов предпринимателей в Татарстане.

В начале встречи бизнес-омбудсмен поделился воспоминаниями: он сам является выпускником этой кафедры, именно здесь начинался его путь в профессии. Обращаясь к студентам, он пожелал им максимально использовать время учебы в вузе для получения знаний и навыков, которые пригодятся в жизни, независимо от того, станут ли они госслужащими или откроют собственный бизнес.

Основная часть лекции оказалась посвящена практическим вопросам: с чего начать свое дело, как воспользоваться мерами государственной поддержки, как избежать типичных ошибок на старте. Абдулганиев подробно рассказал о работе аппарата уполномоченного, который выступает связующим звеном между бизнесом и государством, защищает права предпринимателей и помогает решать системные проблемы.

В завершение встречи он выразил заинтересованность в организации стажировок для студентов кафедры в общественной приемной уполномоченного. По его словам, такая практика позволит будущим юристам и управленцам получить реальный опыт работы с обращениями предпринимателей и глубже понять механизмы государственной защиты бизнеса.

«Сейчас у вас есть уникальное время – энергия, свежие знания, нестандартное мышление. Используйте его, чтобы изменить свою жизнь и мир вокруг. В Татарстане для этого есть все условия: поддержка власти, развитая инфраструктура и сообщество. А мы всегда готовы прийти на помощь и подставить плечо», – подытожил Фарид Абдулганиев.