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Абдулганиев рассказал, как участникам e-commerce увеличить прибыль и снизить издержки
Для снижения издержек и повышения прибыли предпринимателям, занимающимся электронной торговлей, необходимо использовать для своих товаров разные каналы поставок. Это позволяет избегать финансовой нагрузки от маркетплейса, рассказал на брифинге в Кабмине РТ уполномоченный по правам предпринимателей при Раисе Татарстана Фарид Абдулганиев.
«Предпринимателям необходимо использовать омниканальность. То есть где-то поставлять товар напрямую, избегая склада маркетплейса, использовать свой сайт или страничку в социальных сетях. Это позволяет избегать финансовой нагрузки от маркетплейса», — отметил спикер.
Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что и маркетплейсы создают много возможностей для снижения издержек бизнеса. При этом они дают предпринимателям больший охват по посещаемости, так как их сайт посещают кратно больше людей, чем сайт любого отдельно взятого предпринимателя.
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