Абдулганиев: Продление работы общепита в ночное время обеспечит финансовую устойчивость
Разрешение на круглосуточную работу общепита обеспечит дополнительную выручку для финансовой устойчивости. Об этом заявил Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
«Продление времени работы предприятий общепита в ночное время обеспечит им дополнительную выручку, необходимую для финансовой устойчивости, что очень важно в это непростое время», – сказал Фарид Абдулганиев.
Он отметил, что согласие на снятие ограничений работы общепита произошло сразу же, как только в республике начали снижаться темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией.
«Мы организуем круглые столы, на которых обсуждаются вопросы, которые волнуют бизнес, в том числе возможность смягчения ограничительных мер, обязательная маркировка продуктов питания, оборот ТКО и многое другое. Выработанные в ходе таких круглых столов предложения затем мы направляем в адрес руководства соответствующих органов власти для принятия решений», – сказал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что с сегодняшнего дня вступил в силу документ, отменяющий действие запрета, введнного в Татарстане с 30 октября 2021 года. Согласно постановлению, общепиту было разрешено работать до 23:00.