Абдулганиев: Продление моратория на плановые проверки — хорошая новость для бизнеса РТ

Уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев назвал позитивным решение Правительства России о продлении моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2022 года.

Запрет на плановые проверки малого и среднего бизнеса начал действовать в 2020 году как одна из мер поддержки предпринимателей в условиях пандемии коронавируса.

«Продление моратория на плановые проверки стало для наших предпринимателей хорошей новостью. При этом хочу отметить, что благодаря позиции Президента РТ Рустама Минниханова и прокурора республики Илдуса Нафикова количество проверок бизнеса в Татарстане начало снижаться задолго до начала коронавирусной инфекции. Это стало составной частью мер по улучшению делового климата в Республике Татарстан», — цитирует Абдулганиева его пресс-служба.

По данным бизнес-омбудсмена, в 2020 году в Татарстане количество плановых проверок органов государственного и муниципального контроля по сравнению с 2014 годом уменьшилось в пять раз, до 2,8 тыс., а внеплановых — втрое, до 12,7 тыс. Ежегодно Прокуратура РТ отклоняет 50–60% внеплановых проверок из-за их необоснованности.

Бизнес-омбудсмен РТ отметил конструктивную позицию республиканских контрольно-надзорных органов. По его словам, совместные решения позволили предпринимателям в Татарстане продолжать работу в условиях вынужденных ограничительных мер. «В результате за почти полтора года с введения моратория на плановые проверки в Татарстане не зафиксировано какого-то заметного ухудшения ситуации из-за несоблюдения предпринимателями действующих норм и правил», — отмечает пресс-служба.

В целом в России мораторий коснется примерно 100 тыс. субъектов малого бизнеса.