Абдулганиев призвал знакомить детей с историей России на выставке о Николае II

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В выставочном центре «Эрмитаж – Казань» открылась историческая выставка «Николай II: семья и престол». Экспозиция рассказывает о жизни последнего российского императора и его близких, а также о политических событиях той эпохи. Выставку задумали как своеобразный визит Николая II в Казань – при жизни император так и не побывал в городе. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

От имени руководства Татарстана гостей поприветствовал председатель Государственного Совета республики Фарид Абдулганиев. Он отметил роль центра «Эрмитаж – Казань» в сохранении культурного наследия и напомнил, что учреждение открылось в год тысячелетия столицы Татарстана. Сегодня здесь проходит уже 30-я, юбилейная выставка. Сам Абдулганиев посетил многие экспозиции центра, если не все.

Глава парламента подчеркнул, что выставки собирают людей, которым небезразличны искусство и история страны. Он поблагодарил представителей дипломатического корпуса за участие в открытии и призвал посетить экспозицию вместе с детьми, чтобы знакомить молодое поколение с историей.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Абдулганиев также передал приветствие генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому. По его словам, каждый приезд Пиотровского в Казань и каждая его лекция становятся глубоким погружением в историю и культуру. Глава парламента добавил, что без знания собственного прошлого у общества нет будущего.

Главный хранитель и заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина поблагодарила руководство Татарстана, Казанского Кремля и центра «Эрмитаж – Казань» за многолетнее сотрудничество. Она назвала Эрмитаж целой планетой, у которой есть свои спутники – выставочные центры. При этом самым дорогим и любимым из них Адаксина считает именно казанский центр, который стал первым в этой сети.

По словам Адаксиной, на этот раз в Казань привезли авторскую выставку о последнем русском императоре и его семье. Экспозиция раскрывает историю Николая II через семейную жизнь, которая имела для него особое значение.

Главный федеральный инспектор по Татарстану Айрат Ахметшин поприветствовал посетителей от имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Он обратил внимание, что на выставке представлено более 350 подлинных экспонатов, которые наглядно рассказывают об исторических событиях и связывают прошлое с настоящим.

По мнению Ахметшина, каждый посетитель сможет узнать что-то новое и открыть для себя интересные страницы истории.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Всего в экспозицию вошли более 350 произведений ювелирного и декоративно-прикладного искусства, плакатов, фотографий, костюмов и предметов быта. Они рассказывают о жизни семьи Романовых и России в эпоху перемен.

Среди экспонатов – мундиры Николая II, домашние платья Александры Федоровны, игрушки великих княжон и цесаревича Алексея, предметы из комнат Зимнего дворца и мебель с императорских яхт. Личные вещи, сохранившиеся до наших дней, позволяют увидеть частную сторону жизни императорской семьи, которая обычно оставалась скрытой от посторонних.

О политической жизни России того времени рассказывают шлем кирасира, форма городового, сувениры, связанные с русско-французским союзом, дары китайского двора, плакаты времен Первой мировой войны и предметы из лазарета, устроенного в Зимнем дворце. Эти экспонаты отражают как внутреннюю, так и внешнюю политику государства, в центре которой находилась императорская семья.

Правление Николая II стало переломным периодом в истории Российской империи, и события тех лет тесно связаны с Казанью. На выставке можно увидеть подносное блюдо, которое Казань преподнесла по случаю восшествия императора на престол, портрет инспектора Казанской духовной академии и икону, созданную мастером из Казанской губернии и подаренную цесаревичу Алексею.

Экспозиция занимает несколько залов, каждый из которых посвящен отдельной теме.

Первый зал рассказывает о юности цесаревича Николая Александровича и его восшествии на престол.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Второй посвящен внешней политике. Здесь выставлена подлинная мебель из приемной, или адъютантской, комнаты Николая II в Зимнем дворце. В этом помещении император встречался с послами, поэтому посетители могут представить себя на аудиенции у государя.

Третий зал воссоздает библиотеку императора. Именно здесь министры докладывали Николаю II о текущих делах и обсуждали вопросы внутренней политики.

В четвертом зале представлены домашние платья императрицы, созданные известными столичными модельерами, личные вещи и игрушки великих княжон и цесаревича Алексея, а также предметы с яхт «Штандарт» и «Полярная звезда».

Пятый зал посвящен придворной жизни на рубеже XIX–XX веков и роскоши российского двора. В центре находится парадный стол с фарфоровым свадебным сервизом из Малой столовой Зимнего дворца. На стенах размещены серебряные подносные блюда, которые императорской семье дарили разные города империи.

Здесь же можно увидеть парадные мундиры Николая II, придворные платья Александры Федоровны и Марии Федоровны, а также портреты и костюмы участников бала-маскарада 1903 года.

Завершает выставку необычный экспонат – навершие ограды Собственного сада Зимнего дворца в форме императорской короны. Оно стало своеобразным символом падения Российской империи.