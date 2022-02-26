Абдулганиев: Предприниматели начали демонстрировать большие успехи в интернет-торговле

Количество татарстанских предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, за 2021 год увеличилось в семь раз. Об этом сообщил уполномоченный при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, открывая обучающий модуль «Интернет-торговля — драйвер развития экономики» для заместителей министров и заместителей глав районов РТ.

«В Татарстане предприниматели начали демонстрировать огромные успехи. Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в семь раз и превысило 23 тыс. человек. Эксперты говорят, что еще как минимум 30–40 тыс. предпринимателей и самозанятых могли бы прямо сейчас с успехом торговать на маркетплейсах», — заявил бизнес-омбудсмен.

Фарид Абдулганиев напомнил, что в конце 2020 года Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу по обеспечению массового выхода татарстанских предпринимателей на рынок электронной торговли. Это произошло после жалоб представителей малого и среднего бизнеса на сложности с организацией работы на электронных торговых площадках.

Бизнес-омбудсмен РТ добавил, что этот модуль проводится для дальнейшего развития направления интернет-торговли, так как подобный курс, состоявшийся в прошлом году, уже доказал свою эффективность.

Само мероприятие разделено на два блока. Первый блок — теоретический. На нем замминистры и заместители глав районов знакомятся с основами развития торговли на маркетплейсах и узнают о тех трудностях, которые ожидают предпринимателей на этом пути.

В практической части участникам предстоит поделиться на несколько команд и выполнить задания, которые им выпадут. Такая практика позволяет чиновникам на себе ощутить все проблемы, подстерегающие предпринимателей, планирующих выходить на электронные торговые площадки.

Спикерами на мероприятии стали преподаватели бизнес-школы электронной коммерции iWengo, a также представители популярных торговых интернет-площадок.

«Успешное развитие отрасли eCom в каждом конкретном районе во многом зависит от того, насколько хорошо руководство района понимает, какие у них есть конкретные драйверы роста и как ими можно управлять. Для решения этой задачи мы и разработали обучающий курс „Интернет-торговля — драйвер развития экономики“. В ходе обучения на примере реальных кейсов мы показываем, какой экономический эффект дает развитие eCom», — пояснила основатель бизнес-школы электронной коммерции iWengo Юлиана Гордон.