Абдулганиев предложил отсрочить на полгода выплаты по льготным кредитам под 3%

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев предложил продлить на полгода отсрочку по оплате предпринимателями льготных кредитов, сообщила пресс-служба Уполномоченного при Президенте Татарстана по защите прав предпринимателей.

Предложение Абдулганиев направил в Министерство экономики Татарстана. Речь идет о льготных федеральных кредитах, которые предприниматели получили под 3% на восстановление деятельности. При этом численность работников должна была быть сохранена на уровне не менее 90% штата. Принять участие в программе могли как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей: гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений.

Получить кредит можно было с 9 марта по 1 июля. Причем сразу же была предусмотрена отсрочка на 6 месяцев, то есть сейчас подошел срок оплаты по таким кредитам. Именно в связи с этим на фоне введения QR-кодов в республике появилась инициатива продлить отсрочку еще на 6 месяцев, уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

«Введение QR-кода привело к снижению потоков клиентов, что негативно сказывается на финансовом состоянии бизнеса. Особенно это ощутили арендаторы торговых центров, предприятия общепита и фитнес-индустрии. Такая ситуация вызывает у нас серьезную озабоченность», – приводятся слова Абдулганиева в пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время идет сбор предложений от представителей бизнеса о необходимости предоставления и других мер поддержки предприятиям, наиболее пострадавшим от введения QR-кодов. Уже поступили предложения о предоставлении предпринимателям льготных микрозаймов, субсидий, отсрочек по уплате налога на недвижимость ТЦ и так далее.

Список предложений бизнес-омбудсмен внесет на рассмотрение Кабинета министров Татарстана и Комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам.