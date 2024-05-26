Абдулганиев поздравил бизнесменов РТ с Днем российского предпринимательства

Фарид Абдулганиев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев поздравил бизнес-сообщество республики с профессиональным праздником, отмечаемым сегодня в России.

«Это праздник всех, кто выбрал самостоятельность и творчество, созидание и ответственность, развитие и перспективу. Праздник тех, кто не боится рисковать, решая важнейшие государственные экономические и социальные задачи. Очень важно, что вы берете ответственность не только за себя, но и за своих сотрудников, их семьи», — подчеркнул бизнес-омбудсмен РТ.

По оценке Фарида Абдулганиева, предприниматели Татарстана вносят значительный вклад в развитие передовых технологий и новых рынков, создают рабочие места и пополняет бюджеты всех уровней.

«Пусть ваша активная позиция, целеустремленность, высокие деловые качества помогают в реализации всех намеченных планов. Мы всегда готовы вам помочь, отстаивая и защищая права и законные интересы», — заключил республиканский бизнес-омбудсмен.

День российского предпринимательства отмечается с 2008 года, указ о введении праздника в 2007-м подписал Президент РФ Владимир Путин. Памятная дата приурочена к дню принятия закона «О кооперации в СССР» (это произошло 26 мая 1988 года).