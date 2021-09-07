Абдулганиев объяснил, как предпринимателям из РТ привлечь 2 млрд покупателей

Татарстанские предприниматели могут расширить круг потенциальных покупателей с 10 тыс. до 2 млрд человек при помощи маркетплейсов. Об этом на брифинге в Казани сообщил уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей — помощник Президента РТ Фарид Абдулганиев.

«Представим, что у предпринимателя есть магазин и он продает свою продукцию. Сколько покупателей у него может быть, если он работает в муниципалитете? В среднем — 10 тыс. Если он выходит на уровень региона, то число покупателей увеличится до 1–4 млн человек. Если он вышел на российский масштаб, то привлечет 57 млн человек, если продавец с тем же товаром вышел на страны СНГ, то число покупателей расширится до 90 млн человек. На международной арене до 2 млрд человек могут потенциально купить его товар. Наша задача — сделать это для товаропроизводителей, предпринимателей», — сказал он.

Спикер отметил, что при таких темпах роста, которые есть уже сейчас, ограничен временной лаг, когда конкуренция на электронную торговлю, в частности на маркетплейсах, станет критической. «К этому мы приблизимся уже через два-три года», — уточнил бизнес-омбудсмен.

«Временная ниша очень короткая, поэтому татарстанским предпринимателям необходимо освоиться на всех без исключения каналах электронной продажи», — подчеркнул Абдулганиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что товарооборот татарстанских продавцов на пяти маркетплейсах за первое полугодие этого года вырос в пять раз — до 18,5 млрд рублей. По данным пяти ведущих маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, КазаньЭкспресс и eBay), количество татарстанских продавцов на этих площадках за восемь месяцев 2021 года по сравнению с концом прошлого года увеличилось в четыре раза и достигло 12,5 тыс.