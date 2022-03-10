Абдулганиев попросил депутатов РТ разработать меры поддержки инновационной деятельности

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев предложил депутатам подумать над разработкой мер поддержки инновационной деятельности. Об этом уполномоченный при Президенте РТ по защите прав предпринимателей заявил на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Настало время восстановить системную поддержку прикладных инноваций. Призываю депутатов подумать над разработкой соответствующих мер поддержки инновационной деятельности для начала в малом бизнесе», – сказал докладчик.

По словам Абдулганиева, новые условия требуют устранения зависимости от иностранных технологий, на которых сейчас базируются многие ключевые производства в агропромышленном комплексе, машиностроении, приборостроении.

«В этой связи сейчас возрастает роль отечественных изобретателей, рационализаторов, инженеров с большой буквы, которыми всегда наша страна славилась. К сожалению, за последние десятилетия мы практически забыли о последователях Кулибина и Левши, а слово “инновация” так часто произносили, что оно было обесценено. И вот сейчас мы к нему должны подойти на несколько ином уровне. И инновация должна соответствовать актуальным социально-экономическим последствиям», – убежден он.

Бизнес-омбудсмен добавил, что в настоящее время предпринимателей волнуют рост цен на сырье, комплектующие и расходники, ГСМ, снижение доступности кредитных средств, проблемы с реализацией госконтрактов. Поэтому он попросил депутатов рассмотреть варианты пересмотра стоимости по заключенным госконтрактам в случае резкого увеличения стоимости закупаемых материалов по отношению к ее цене во время заключения договора.

«Сейчас мы собираем предложения от предпринимателей по проблемным вопросам, которые передадим в оперативный штаб по реализации плана основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики РТ. Предприниматели ждут поддержку в виде доступных кредитов, в выходе на новые рынки сбыта, переподготовке кадров», – подчеркнул докладчик.

По его мнению, необходимо обеспечить более широкий доступ малого бизнеса к госзаказам. «В прошлом году более 4 тыс. татарстанских субъектов малого бизнеса заключили контракты на сумму 125 млрд рублей. Это огромное подспорье для финансовой устойчивости малого бизнеса», – заметил он.

Абдулганиев также сообщил, что в прошлом году количество зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей увеличилось почти на 5% – до 6 тыс. На 63% выросло число татарстанцев, которые зарегистрировались в качестве самозанятых. «В малом бизнесе занято 625 тыс. человек, с учетом самозанятых – 787 тыс. человек», – заключил он.