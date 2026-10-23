Абдулганиев ознакомился с ходом капремонта подросткового клуба в Верхнем Услоне

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Абдулганиев ознакомился с ходом капитального ремонта молодежного клуба в селе Верхний Услон. Открыть обновленное здание планируют во втором полугодии 2027 года, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Здание 1998 года постройки давно нуждалось в обновлении. На сегодняшний день здесь отремонтировали кровлю, заменили окна и инженерные сети, включая системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления и вентиляции. В следующем году планируется завершить ремонт и оснастить клуб необходимым оборудованием.

После обновления в клубе откроют пространства для «Движения Первых» и центра «Форпост», киберкружок по робототехнике, компьютерный зал, площадку для занятий с беспилотниками и тир. Для молодых семей предусмотрят комнату матери и ребенка и игровой зал для малышей.

Отдельный блок оборудуют для школьников. В нем разместят кухню для мастер-классов, швейный и слесарный цеха, комнату психологической разгрузки, фитнес– и тренажерный залы, а также помещение для занятий музыкой и звукозаписи.

Кроме того, в клубе обновят многофункциональный зал и музей поискового отряда «Совесть памяти», а также откроют добровольческий центр.

Общая площадь помещений составит 2 360,4 кв. м. После завершения работ клуб станет крупнейшим среди сельских молодежных центров Татарстана.