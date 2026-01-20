Абдулганиев: Отсрочка обязательной маркировки ряда товаров легпрома завершается
С 1 марта этого года завершится действие отсрочки обязательной маркировки товаров легкой промышленности, относящихся к так называемой «третьей волне». Об этом напоминает уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
В августе 2025 года Правительство РФ по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова на полгода продлило сроки обязательной маркировки товаров легкой промышленности, отнесенных к «третьей волне». Это решение стало итогом совместной работы бизнес-омбудсмена с предпринимателями республики, заметил он.
По словам Абдулганиева, инициатива Татарстана, оперативно поддержанная на федеральном уровне, позволила представителям бизнеса, особенно микропредприятиям, адаптироваться без угрозы банкротства. До 1 марта 2026 года предприниматели еще могут промаркировать нереализованные товары, произведенные или импортированные до введения обязательной маркировки, и ввести их в легальный оборот.
«Отсрочка была дана, чтобы помочь бизнесу, а не создать иллюзию, что требования отменены. Сейчас критически важно завершить все процессы по маркировке существующих остатков. Новой отсрочки по этим позициям не будет, и с 1 марта 2026 года оборот любой немаркированной продукции из «третьей волны» станет нарушением», – подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей.
Кроме того, с 1 марта 2026 года обязательная маркировка расширяется на новую категорию товаров. В «четвертую волну» попали спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Под новые требования подпадут:
– производственная и профессиональная одежда;
– спасательные жилеты и защитные каски;
– ремни, перчатки (включая огнестойкие) и другая аналогичная продукция.
Предусмотрены следующие этапы перехода на маркировку СИЗ:
– уже сейчас доступен полный функционал для добровольной маркировки новых товаров;
– с 1 марта 2026 года запрещается ввод в оборот немаркированной продукции, выпущенной после этой даты;
– с 1 августа 2026 года запрещается продажа немаркированных остатков товаров СИЗ;
– до 1 декабря 2026 года потребуется завершить маркировку всех остатков СИЗ, приобретенных до 1 марта 2026 года.
«Не стоит ждать последнего момента. Уже сегодня нужно проверить ассортимент, зарегистрироваться в системе «Честный знак», протестировать процессы. Это позволит избежать аврала, штрафов и простоев», – посоветовал бизнес-омбудсмен РТ.
Абдулганиев также рекомендовал:
– срочно инвентаризировать старые остатки товаров из «третьей волны» и успеть промаркировать их до 1 марта 2026 года;
– поэтапно проанализировать товарный портфель на предмет попадания под новую категорию СИЗ и спецодежды;
– подготовить оборудование и программное обеспечение для работы с маркировкой;
– рассмотреть возможность досрочной добровольной маркировки новой продукции для отладки процессов;
– по всем сложным вопросам обращаться в общественную приемную бизнес-омбудсмена РТ.
По мнению Фарида Абдулганиева, «история с продлением сроков маркировки – яркий пример, как диалог бизнеса и власти дает реальный результат». «Сейчас от предпринимателей требуется ответственное использование предоставленного дополнительного времени», – заключил он.