Абдулганиев: Отсрочка обязательной маркировки ряда товаров легпрома завершается

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С 1 марта этого года завершится действие отсрочки обязательной маркировки товаров легкой промышленности, относящихся к так называемой «третьей волне». Об этом напоминает уполномоченный при Раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

В августе 2025 года Правительство РФ по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова на полгода продлило сроки обязательной маркировки товаров легкой промышленности, отнесенных к «третьей волне». Это решение стало итогом совместной работы бизнес-омбудсмена с предпринимателями республики, заметил он.

По словам Абдулганиева, инициатива Татарстана, оперативно поддержанная на федеральном уровне, позволила представителям бизнеса, особенно микропредприятиям, адаптироваться без угрозы банкротства. До 1 марта 2026 года предприниматели еще могут промаркировать нереализованные товары, произведенные или импортированные до введения обязательной маркировки, и ввести их в легальный оборот.

«Отсрочка была дана, чтобы помочь бизнесу, а не создать иллюзию, что требования отменены. Сейчас критически важно завершить все процессы по маркировке существующих остатков. Новой отсрочки по этим позициям не будет, и с 1 марта 2026 года оборот любой немаркированной продукции из «третьей волны» станет нарушением», – подчеркнул уполномоченный по правам предпринимателей.

Кроме того, с 1 марта 2026 года обязательная маркировка расширяется на новую категорию товаров. В «четвертую волну» попали спецодежда и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Под новые требования подпадут:

– производственная и профессиональная одежда;

– спасательные жилеты и защитные каски;

– ремни, перчатки (включая огнестойкие) и другая аналогичная продукция.

Предусмотрены следующие этапы перехода на маркировку СИЗ:

– уже сейчас доступен полный функционал для добровольной маркировки новых товаров;

– с 1 марта 2026 года запрещается ввод в оборот немаркированной продукции, выпущенной после этой даты;

– с 1 августа 2026 года запрещается продажа немаркированных остатков товаров СИЗ;

– до 1 декабря 2026 года потребуется завершить маркировку всех остатков СИЗ, приобретенных до 1 марта 2026 года.

«Не стоит ждать последнего момента. Уже сегодня нужно проверить ассортимент, зарегистрироваться в системе «Честный знак», протестировать процессы. Это позволит избежать аврала, штрафов и простоев», – посоветовал бизнес-омбудсмен РТ.

Абдулганиев также рекомендовал:

– срочно инвентаризировать старые остатки товаров из «третьей волны» и успеть промаркировать их до 1 марта 2026 года;

– поэтапно проанализировать товарный портфель на предмет попадания под новую категорию СИЗ и спецодежды;

– подготовить оборудование и программное обеспечение для работы с маркировкой;

– рассмотреть возможность досрочной добровольной маркировки новой продукции для отладки процессов;

– по всем сложным вопросам обращаться в общественную приемную бизнес-омбудсмена РТ.

По мнению Фарида Абдулганиева, «история с продлением сроков маркировки – яркий пример, как диалог бизнеса и власти дает реальный результат». «Сейчас от предпринимателей требуется ответственное использование предоставленного дополнительного времени», – заключил он.