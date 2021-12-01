Абдулганиев: Обращения бизнеса в адрес властей стали более конструктивными

В 2021 году обращения и просьбы бизнеса в адрес татарстанских властей стали более конкретными, содержательными и конструктивными. Это позволяет быстрее решать возникающие вопросы и поддерживать постоянную «живую» связь с предпринимательским сообществом. Об этом на встрече с предпринимателями республики рассказал бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что в прошлом году, после начала пандемии, в его адрес поступил шквал обращений от бизнеса. Многие из них носили эмоциональный характер, в этом году ситуация значительно улучшилась.

«В этом году обращений кратно меньше. Они четко выверены, это конкретные вопросы и предложения. Они подталкивают нас на принятие оперативных решений», — подчеркнул Абдулганиев.

Он добавил, что в рамках работы с предпринимателями регулярные встречи с бизнес-сообществом проводит Президент Татарстана Рустам Минниханов. Буквально на прошлой неделе состоялась дискуссия в Закамском секторе республики — на площадке в Набережных Челнах. Вопросы, поступающие напрямую руководителю республики, решаются достаточно быстро и четко, отметил он.

В то же время есть темы, решение которых лежит на федеральном уровне. Для этого республиканские власти активизировали работу с коллегами из федеральных ведомств. Не менее активное взаимодействие идет и с депутатским корпусом в Госдуме.

«Здесь мы обращаемся и к депутатскому корпусу, и в федеральные органы исполнительной власти с теми вопросами, которые перед нами ставят предприниматели. Нет сомнений, что большую часть из этих вопросов мы будем оперативно решать», — заключил бизнес-омбудсмен РТ.