Центр поддержки маркировки «Честный знак» официально откроется сегодня в Казани. Его создали в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Центра «Мой бизнес» и Министерства экономики Татарстана.

В новом центре предприниматели смогут бесплатно получить консультации по регистрации в системе «Честный знак», нанесению кодов маркировки, работе с электронным документооборотом и заполнению Национального каталога товаров. Отдельное направление работы – разъяснение мер господдержки, включая субсидии на оборудование и возможность беспроцентной рассрочки.

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, комментируя открытие центра, заявил, что считает это своевременным и важным шагом. По его словам, обязательная маркировка товаров легкой промышленности стала самой частой темой обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену по итогам 2025 года: на нее пришлось 22% всех заявлений.

Абдулганиев сообщил, что после серии встреч с представителями бизнеса и системы «Честный знак» было подготовлено обращение к Раису РТ Рустаму Минниханову.

При его поддержке на федеральном уровне удалось продлить сроки обязательной маркировки товаров легкой промышленности до 1 марта. По словам омбудсмена, это позволило предпринимателям получить дополнительное время для подготовки к новым требованиям.

В то же время он напомнил, что до 1 марта остается менее двух недель и новой отсрочки не планируется. Бизнесу, подчеркнул Абдулганиев, необходимо завершить все изменения в своих процессах, чтобы избежать проблем в дальнейшем. Он добавил, что Центр поддержки маркировки создан именно для того, чтобы помочь предпринимателям пройти этот этап без лишних сложностей.